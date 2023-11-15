***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanTera Portföy Yönetimi A.Ş. İstatistiksel Arbitraj Serbest FonYeni UnvanTera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest FonUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi14/11/2023AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 30.10.2023 Tarih ve E-12233903-305.04-44230 Sayılı izni ile Tera Portföy Yönetimi A.Ş. İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon izahnamesinde muhtelif maddelerinin değişikliğine izin verilmiştir. Fonun unvanı Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon olarak değiştirilmiştir. İlgili değişikliklerin yer aldığı güncel duyuru metni, izahname tadil metni ve yatırımcı bilgi formunu ekte bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218070BIST