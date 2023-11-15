***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
15.11.2023 12:17
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
Yeni Unvan
Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
14/11/2023
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.10.2023 Tarih ve E-12233903-305.04-44230 Sayılı izni ile Tera Portföy Yönetimi A.Ş. İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon izahnamesinde muhtelif maddelerinin değişikliğine izin verilmiştir. Fonun unvanı Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon olarak değiştirilmiştir. İlgili değişikliklerin yer aldığı güncel duyuru metni, izahname tadil metni ve yatırımcı bilgi formunu ekte bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218070
BIST
'
12:307.680
En Düşük
|Değişim
|: 0,12%
|| 9,33
|Açılış
|: 7.716
|
|Önceki Kapanış
|: 7.671
|
7.673
En Yüksek
7.738
12:3028,6983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0665
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6650
|
28,7626
En Düşük
28,4435
12:3031,1244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0622
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8800
|
31,3123
En Düşük
30,9254
12:301.816,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 8,44
|Açılış
|: 1.816,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
|
1.818,47
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler12:30
|MAALT
|968,00
|173.074.516
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|6.806.178
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|697.735
|% 10,00
|
|BANVT
|153,10
|121.259.200
|% 9,99
|
|KENT
|749,00
|2.214.044
|% 9,99
|
|OTTO
|387,00
|394.740
|% -10,00
|
|CASA
|132,40
|1.757.610
|% -9,99
|
|MARKA
|30,80
|819.526
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|3.587.640
|% -9,98
|
|EUKYO
|13,10
|3.284.209
|% -9,97
|
|THYAO
|236,70
|3.493.514.092
|% -0,17
|
|MIATK
|820,00
|2.329.943.902
|% 0,61
|
|REEDR
|27,68
|1.587.780.133
|% 9,93
|
|EREGL
|38,66
|1.420.106.100
|% 1,31
|
|TUPRS
|152,20
|1.380.345.796
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,40
|827.262.355
|% -1,20
|
|IHLAS
|1,44
|145.094.887
|% -2,04
|
|IHLGM
|1,87
|148.343.774
|% 1,08
|
|REEDR
|27,68
|1.587.780.133
|% 9,93
|
|YKBNK
|16,38
|919.035.696
|% 0,55
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6406
|28,6983
|% 0,23
|
|Euro
|31,1119
|31,1244
|% -0,20
|
|Sterlin
|35,6048
|35,7834
|% -0,21
|
|Frank
|32,1203
|32,3138
|% 0,08
|
|Riyal
|7,6198
|7,6580
|% 0,13
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,30
|23,33
|% 0,66
|
|Platin
|891,50
|892,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,46
|1.027,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,85
|81,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.971,30
|1.971,55
|% 0,66
|