***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuzTera Portföy Birinci Serbest Fon'u izahnamesiSermaye Piyasası Kurulu E-12233903-305.01.01-2108 Sayılı izni ve izahname ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914536BIST