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***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

09.11.2021 14:13
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

 Sermaye Piyasası Kurulu 03.11.2021 Tarih ve E 12233903-305.04 12564 Sayılı izni ile izahname değişikliğine ait  izin verilen 
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a ait içtüzük ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976241


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DOBUR 84,55 14.035.892 % 9,95  
GSDDE 4,25 28.781.572 % 7,32  
GSRAY 4,20 301.313.421 % 7,14  
SUMAS 91,05 227.238 % 6,49  
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Altın Gr. 570 570 2,29  
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Tam 3.754 3.849 3,43  
Yarım 1.815 1.862 1,66  
Çeyrek 910 931 0,83  
Gümüş.Ons 24,38 24,43 -0,06  
Gümüş Gr. 7,61 7,63 0,01  
B. Petrol 83,74 83,74 0,31  
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