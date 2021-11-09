***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.11.2021 14:13
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu 03.11.2021 Tarih ve E 12233903-305.04 12564 Sayılı izni ile izahname değişikliğine ait izin verilen
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a ait içtüzük ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976241
BIST
14:241.623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 14,74
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.628
En Düşük
1.605
14:249,7172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0396
|Açılış
|: 9,7170
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
14:2411,2695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0471
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
14:24569,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 2,29
|Açılış
|: 569,91
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler14:22
|TSPOR
|6,18
|26.482.468
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,25
|28.781.572
|% 7,32
|
|GSRAY
|4,20
|301.313.421
|% 7,14
|
|SUMAS
|91,05
|227.238
|% 6,49
|
|KARYE
|13,00
|162.117.796
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|357.479.592
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|38.696.825
|% -9,90
|
|INVEO
|28,82
|11.836.090
|% -8,80
|
|AKFGY
|5,41
|30.215.263
|% -8,61
|
|GARAN
|10,87
|1.719.853.209
|% 0,83
|
|SISE
|9,37
|1.594.475.360
|% 4,46
|
|PETKM
|6,96
|1.464.455.053
|% 2,05
|
|THYAO
|18,27
|1.161.897.142
|% 1,22
|
|YKBNK
|3,13
|947.431.699
|% 2,96
|
|YKBNK
|3,13
|947.431.699
|% 2,96
|
|PETKM
|6,96
|1.464.455.053
|% 2,05
|
|SISE
|9,37
|1.594.475.360
|% 4,46
|
|ODAS
|1,51
|252.519.162
|% 2,03
|
|GARAN
|10,87
|1.719.853.209
|% 0,83
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7143
|9,7180
|% 0,42
|
|Euro
|11,2640
|11,2700
|% 0,42
|
|Sterlin
|13,1537
|13,2196
|% 0,48
|
|Frank
|10,5924
|10,6562
|% 0,38
|
|Riyal
|2,5814
|2,5944
|% 0,33
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|2,21
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,29
|
|Cumhuriyet
|3.768
|3.825
|-2,00
|
|Tam
|3.754
|3.849
|3,43
|
|Yarım
|1.815
|1.862
|1,66
|
|Çeyrek
|910
|931
|0,83
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,43
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|83,74
|83,74
|0,31
|