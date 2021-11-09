***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu 03.11.2021 Tarih ve E 12233903-305.04 12564 Sayılı izni ile izahname değişikliğine ait izin verilenTera Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a ait içtüzük ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976241BIST