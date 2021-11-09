***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.11.2021 15:47
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Evet (Yes)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu 03.11.2021 Tarih ve E 12233903 305.04 12564 Sayılı izni ile Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a ait izahname ve tadil metni ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976264
BIST
15:511.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 15,92
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.628
En Düşük
1.605
15:519,7291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0515
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
15:5111,2742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0518
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
15:51570,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 3,00
|Açılış
|: 570,62
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,35
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler15:51
|TSPOR
|6,18
|27.060.329
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,34
|121.543.102
|% 8,67
|
|GSDDE
|4,28
|30.900.310
|% 8,08
|
|SUMAS
|91,05
|227.238
|% 6,49
|
|KARYE
|13,00
|172.557.368
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|359.502.411
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.116.462
|% -9,90
|
|INVEO
|28,78
|14.413.488
|% -8,92
|
|AKFGY
|5,42
|34.709.899
|% -8,45
|
|PETKM
|7,01
|2.436.589.154
|% 2,79
|
|GARAN
|10,84
|2.124.518.520
|% 0,56
|
|THYAO
|18,08
|2.047.346.540
|% 0,17
|
|SISE
|9,39
|1.749.802.785
|% 4,68
|
|YKBNK
|3,12
|1.071.465.889
|% 2,63
|
|PETKM
|7,01
|2.436.589.154
|% 2,79
|
|YKBNK
|3,12
|1.071.465.889
|% 2,63
|
|ODAS
|1,56
|420.996.959
|% 5,41
|
|GARAN
|10,84
|2.124.518.520
|% 0,56
|
|SISE
|9,39
|1.749.802.785
|% 4,68
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7282
|9,7291
|% 0,53
|
|Euro
|11,2663
|11,2742
|% 0,46
|
|Sterlin
|13,1445
|13,2104
|% 0,41
|
|Frank
|10,5826
|10,6464
|% 0,28
|
|Riyal
|2,5842
|2,5972
|% 0,44
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|1,31
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,56
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|0,00
|
|Tam
|3.753
|3.847
|1,98
|
|Yarım
|1.814
|1.861
|0,95
|
|Çeyrek
|910
|931
|0,48
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,75
|83,75
|0,32
|