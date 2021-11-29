***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.11.2021 15:15
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Şirketimizin 10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 4.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 3.500.000 TL artırılarak 8.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin gerekli iznin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvuru talebimiz, Kurul'un tarafından 25.11.2021 tarihli ve E-12233903-350.05.01-13494 sayılı kararı ile olumlu karşılanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980068
BIST
15:051.788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 11,74
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.777
15:0512,7681
En Yüksek
|Değişim
|: 3,23%
|| 0,3991
|Açılış
|: 12,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
15:0514,4411
En Yüksek
|Değişim
|: 3,08%
|| 0,4321
|Açılış
|: 14,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
15:05736,36
En Yüksek
|Değişim
|: 3,27%
|| 23,31
|Açılış
|: 736,36
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler15:05
|KTSKR
|31,24
|47.390.931
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.339.764
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|2.710.513
|% 9,98
|
|TRILC
|14,36
|65.146.623
|% 9,95
|
|IHAAS
|6,54
|31.421.786
|% 9,92
|
|IDEAS
|30,66
|30.196.791
|% -8,59
|
|YEOTK
|57,45
|142.443.320
|% -5,97
|
|SUMAS
|84,15
|175.790
|% -4,92
|
|TETMT
|217,80
|3.596.908
|% -4,05
|
|KZBGY
|27,08
|7.124.913
|% -3,29
|
|MIATK
|27,96
|335.339.764
|% 9,99
|
|PGSUS
|89,50
|301.565.045
|% 1,36
|
|BASGZ
|12,24
|286.108.536
|% 5,52
|
|RTALB
|24,58
|205.610.987
|% 7,24
|
|ODAS
|1,53
|191.559.188
|% -0,65
|
|ODAS
|1,53
|191.559.188
|% -0,65
|
|MOBTL
|1,70
|80.344.841
|% 1,80
|
|BASGZ
|12,24
|286.108.536
|% 5,52
|
|KONKA
|8,23
|178.070.604
|% 7,72
|
|ZRGYO
|2,40
|36.803.681
|% 3,00
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,7649
|12,7681
|% 3,23
|
|Euro
|14,4094
|14,4411
|% 3,08
|
|Sterlin
|16,9816
|17,0667
|% 3,10
|
|Frank
|13,7620
|13,8449
|% 3,09
|
|Riyal
|3,3931
|3,4101
|% 3,22
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,42
|
|Altın Gr.
|736
|737
|23,59
|
|Cumhuriyet
|4.853
|4.926
|172,00
|
|Tam
|4.825
|4.952
|173,27
|
|Yarım
|2.332
|2.395
|83,82
|
|Çeyrek
|1.170
|1.198
|41,91
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,53
|9,54
|0,35
|
|B. Petrol
|75,03
|75,03
|3,44
|
Seans Raporu
15:05
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15:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 45 artarak (% 0.54 ) 1, 583
-
15:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, TRILC, OZBAL, MIATK, IHAAS, RAYSG, OYLUM, VBTYZ, DITAS, INTEM
-
15:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOBUR, PRKAB
-
15:18
QUAGR, TLMAN, BASGZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:18
BAGFS, DOBUR, DERIM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında