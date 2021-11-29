***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 4.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 3.500.000 TL artırılarak 8.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin gerekli iznin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvuru talebimiz, Kurul'un tarafından 25.11.2021 tarihli ve E-12233903-350.05.01-13494 sayılı kararı ile olumlu karşılanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980068BIST