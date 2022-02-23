***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşme maddelerinde yapılan değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003702BIST