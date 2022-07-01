***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.07.2022 10:10
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında İşlem Görebilmesi İçin Pay Sayısı Bin'e Bölünmüş, Fiyatı İse Bin İle Çarpılmıştır. Kullanılacak Fon Pay Fiyatı 996,894 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040584
BIST
11:282.440
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 34,92
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.440
En Düşük
2.400
11:2816,7390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0406
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7454
En Düşük
16,6705
11:2817,5097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0177
|Açılış
|: 17,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5231
En Düşük
17,4341
11:28964,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -4,98
|Açılış
|: 964,88
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler11:26
|KOZAL
|182,70
|714.182.973
|% 7,47
|
|ISSEN
|27,40
|17.826.226
|% 7,03
|
|MAKIM
|16,24
|192.461.371
|% 6,49
|
|IPEKE
|17,86
|64.905.806
|% 6,25
|
|ULUUN
|21,92
|20.978.668
|% 6,00
|
|ATSYH
|46,30
|1.373.721
|% -7,21
|
|RTALB
|7,10
|66.173.692
|% -4,83
|
|UFUK
|61,70
|198.427
|% -4,64
|
|GLRYH
|3,26
|14.981.702
|% -4,40
|
|LIDFA
|10,89
|23.071.654
|% -3,97
|
|THYAO
|49,10
|2.182.176.839
|% 4,91
|
|KOZAL
|182,70
|714.182.973
|% 7,47
|
|SISE
|21,40
|593.635.302
|% -0,47
|
|TUPRS
|269,20
|374.042.530
|% 1,78
|
|KOZAA
|27,28
|367.635.638
|% 5,65
|
|EKGYO
|2,65
|162.786.969
|% 0,38
|
|THYAO
|49,10
|2.182.176.839
|% 4,91
|
|ODAS
|2,94
|84.851.049
|% 1,73
|
|SISE
|21,40
|593.635.302
|% -0,47
|
|TSKB
|2,05
|55.570.871
|% 1,99
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7298
|16,7466
|% 0,29
|
|Euro
|17,4965
|17,5166
|% -0,06
|
|Sterlin
|20,2015
|20,3028
|% -0,33
|
|Frank
|17,3962
|17,5010
|% -0,07
|
|Riyal
|4,4439
|4,4662
|% 0,20
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-13,48
|
|Altın Gr.
|964
|965
|-5,31
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.428
|6.518
|-72,00
|
|Yarım
|3.146
|3.187
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.576
|1.593
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,76
|19,80
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|-0,25
|
|B. Petrol
|109
|109
|0,04
|
Seans Raporu
11:26
daha fazla
-
11:41ULUUN
Yüzde 4.74 oranında artışla 21.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 056, 164 adet işlem
-
11:40ULUUN
Yüzde 5.13 oranında artışla 21.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 054, 543 adet işlem
-
11:39IZFAS
Yüzde 5.45 oranında artışla 5.22 lira fiyatla işlem gören hissede 412, 263 adet işlem
-
11:38XU100
Endeks 2, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 37 üstünde . İşlem hacmi 9, 059.00 milyon TL de
-
11:38BMSCH
Yüzde 4.78 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 575, 158 adet işlem