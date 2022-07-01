***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTera Portföy Yönetimi A.Ş. Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında İşlem Görebilmesi İçin Pay Sayısı Bin'e Bölünmüş, Fiyatı İse Bin İle Çarpılmıştır. Kullanılacak Fon Pay Fiyatı 996,894 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040584BIST