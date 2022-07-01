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***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

01.07.2022 10:10
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında İşlem Görebilmesi İçin Pay Sayısı Bin'e Bölünmüş, Fiyatı İse Bin İle Çarpılmıştır. Kullanılacak Fon Pay Fiyatı 996,894 TL'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040584


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BIST En Aktif Hisseler11:26
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KOZAL 182,70 714.182.973 % 7,47  
ISSEN 27,40 17.826.226 % 7,03  
MAKIM 16,24 192.461.371 % 6,49  
IPEKE 17,86 64.905.806 % 6,25  
ULUUN 21,92 20.978.668 % 6,00  
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11:26 Alış Satış %  
Dolar 16,7298 16,7466 % 0,29  
Euro 17,4965 17,5166 % -0,06  
Sterlin 20,2015 20,3028 % -0,33  
Frank 17,3962 17,5010 % -0,07  
Riyal 4,4439 4,4662 % 0,20  
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11:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 -13,48  
Altın Gr. 964 965 -5,31  
Cumhuriyet 6.493 6.591 -8,00  
Tam 6.428 6.518 -72,00  
Yarım 3.146 3.187 -35,00  
Çeyrek 1.576 1.593 -18,00  
Gümüş.Ons 19,76 19,80 -0,50  
Gümüş Gr. 10,63 10,65 -0,25  
B. Petrol 109 109 0,04  
Seans Raporu 11:26
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