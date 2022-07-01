***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.07.2022 10:16
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş Tech Invest Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında İşlem Görebilmesi İçin Pay Sayısı Bin'e Bölünmüş, Fiyatı İse Bin İle Çarpılmıştır. Kullanılacak Fon Pay Fiyatı 1.045,256 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040586
BIST
11:282.441
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 35,77
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.442
En Düşük
2.400
11:2816,7390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0406
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7454
En Düşük
16,6705
11:2817,5097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0177
|Açılış
|: 17,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5231
En Düşük
17,4341
11:28964,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -4,98
|Açılış
|: 964,88
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler11:28
|ISSEN
|27,58
|19.184.143
|% 7,73
|
|KOZAL
|182,90
|742.001.640
|% 7,59
|
|IPEKE
|17,87
|65.958.422
|% 6,31
|
|MAKIM
|16,20
|194.553.620
|% 6,23
|
|PGSUS
|181,20
|197.372.547
|% 5,96
|
|ATSYH
|46,30
|1.373.721
|% -7,21
|
|GLRYH
|3,24
|15.989.789
|% -4,99
|
|UFUK
|61,70
|198.427
|% -4,64
|
|RTALB
|7,12
|67.254.619
|% -4,56
|
|COSMO
|10,55
|25.151
|% -3,48
|
|THYAO
|48,96
|2.361.683.650
|% 4,62
|
|KOZAL
|182,90
|742.001.640
|% 7,59
|
|SISE
|21,42
|618.392.772
|% -0,37
|
|TUPRS
|269,90
|385.972.292
|% 2,04
|
|KOZAA
|27,20
|383.087.614
|% 5,34
|
|EKGYO
|2,64
|163.664.898
|% 0,00
|
|THYAO
|48,96
|2.361.683.650
|% 4,62
|
|ODAS
|2,93
|99.525.348
|% 1,38
|
|YKBNK
|4,36
|131.807.451
|% 0,69
|
|SISE
|21,42
|618.392.772
|% -0,37
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7342
|16,7390
|% 0,24
|
|Euro
|17,5014
|17,5097
|% -0,10
|
|Sterlin
|20,2143
|20,3157
|% -0,27
|
|Frank
|17,4022
|17,5070
|% -0,04
|
|Riyal
|4,4445
|4,4668
|% 0,21
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-13,55
|
|Altın Gr.
|964
|965
|-5,29
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.430
|6.520
|-70,00
|
|Yarım
|3.147
|3.188
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.576
|1.594
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,77
|19,80
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|-0,25
|
|B. Petrol
|109
|109
|-0,13
|
Seans Raporu
11:28
daha fazla
-
11:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 08 artarak (% 1.65 ) 2, 652
-
11:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KOZAL, TRKCM
-
11:43XU100
Endeks 2, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 9, 630.00 milyon TL de
-
11:43ARDYZ
Yüzde 4.73 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 747, 469 adet işlem
-
11:42KOZAA
Yüzde 5.42 oranında artışla 27.22 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 057, 144 adet işlem