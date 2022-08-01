***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.08.2022 10:41
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında Kullanılacak Fon Pay Fiyatı 1.056,427896 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050162
BIST
10:412.627
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 35,08
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.629
En Düşük
2.600
10:4117,9596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0468
|Açılış
|: 17,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8995
|
17,9596
En Düşük
17,8565
10:4118,3793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0584
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,3943
En Düşük
18,2569
10:411.018,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,04
|Açılış
|: 1.018,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.020,01
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler10:41
|YBTAS
|22.880,00
|274.560
|% 10,00
|
|CANTE
|57,45
|22.937.335
|% 9,95
|
|ICBCT
|6,87
|34.608.061
|% 9,92
|
|NTGAZ
|12,25
|22.151.328
|% 8,60
|
|GESAN
|59,55
|65.118.922
|% 7,78
|
|IMASM
|70,05
|13.364.085
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|27.787.133
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,70
|59.827.402
|% -8,80
|
|BRKO
|2,04
|581.180
|% -8,52
|
|MIPAZ
|6,81
|7.654.297
|% -5,15
|
|SISE
|22,56
|753.018.933
|% 3,39
|
|THYAO
|51,00
|696.524.552
|% 1,19
|
|SASA
|44,76
|437.416.395
|% 0,63
|
|ASELS
|22,74
|285.155.622
|% 2,43
|
|EREGL
|28,10
|275.641.745
|% 1,74
|
|EKGYO
|3,10
|245.553.658
|% 0,32
|
|ODAS
|3,84
|229.658.918
|% 2,95
|
|SKBNK
|1,74
|78.406.674
|% 1,75
|
|KRPLS
|6,05
|242.220.579
|% 7,08
|
|YKBNK
|4,77
|181.879.793
|% 0,42
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9422
|17,9596
|% 0,26
|
|Euro
|18,3620
|18,3793
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,8315
|21,9410
|% 0,39
|
|Frank
|18,8064
|18,9197
|% 0,31
|
|Riyal
|4,7641
|4,7880
|% 0,19
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-2,52
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|0,63
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|38,00
|
|Tam
|6.786
|6.849
|15,00
|
|Yarım
|3.307
|3.348
|7,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.674
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,18
|20,21
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|-0,06
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,30
|