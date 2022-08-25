***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.08.2022 09:10
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
"Şirketimiz Yönetim Kurulu 16.08.2022 tarihli kararı ile Şirket çıkarılmış sermayesinin 40.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.197.965,72 TL'lik kısmı iç kaynaklardan (olağanüstü yedekler), 2.000.000 TL'lik kısmı ise nakden olmak üzere toplam 3.197.965,72 TL artırılarak 11.197.965,72 TL'ye çıkarılması amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin 8. maddesinin değiştirilmesine izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olup, talebimiz Kurul'un 24.08.2022 tarih ve E-12233903-350.05.01-25353 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058263
BIST
11:353.134
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 73,33
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.135
En Düşük
3.075
11:3518,1684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0267
|Açılış
|: 18,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
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18,1720
En Düşük
18,1333
11:3518,2132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1214
|Açılış
|: 18,2150
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|Önceki Kapanış
|: 18,0500
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18,2374
En Düşük
18,0804
11:351.030,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,17
|Açılış
|: 1.030,82
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|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,14
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler11:31
|VAKBN
|5,50
|568.474.026
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|189.528
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|2.781.608
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,16
|17.268.910
|% 9,98
|
|KLNMA
|20,64
|1.965.341
|% 9,96
|
|COSMO
|29,28
|787.339
|% -9,96
|
|BRKO
|1,87
|93.386
|% -9,66
|
|MMCAS
|4,08
|131.009
|% -7,27
|
|GRNYO
|3,76
|56.400
|% -7,16
|
|TSPOR
|5,92
|246.773.738
|% -6,92
|
|THYAO
|70,55
|3.427.357.296
|% 2,77
|
|ISCTR
|7,90
|3.034.428.301
|% 4,91
|
|YKBNK
|6,34
|1.560.261.506
|% 4,97
|
|AKBNK
|11,59
|1.250.736.463
|% 4,70
|
|GARAN
|25,08
|1.096.455.001
|% 7,09
|
|ISCTR
|7,90
|3.034.428.301
|% 4,91
|
|EKGYO
|3,87
|972.891.217
|% 1,84
|
|YKBNK
|6,34
|1.560.261.506
|% 4,97
|
|HALKB
|6,43
|908.620.964
|% 8,98
|
|ALBRK
|2,52
|314.501.469
|% 7,23
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1637
|18,1737
|% 0,18
|
|Euro
|18,1901
|18,2055
|% 0,63
|
|Sterlin
|21,4455
|21,5530
|% 0,55
|
|Frank
|18,8056
|18,9189
|% 0,62
|
|Riyal
|4,8180
|4,8421
|% 0,13
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|13,56
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|8,29
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.902
|6.955
|40,00
|
|Yarım
|3.363
|3.400
|19,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.700
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,41
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,31
|0,15
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|B. Petrol
|102
|102
|0,50
|