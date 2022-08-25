***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"Şirketimiz Yönetim Kurulu 16.08.2022 tarihli kararı ile Şirket çıkarılmış sermayesinin 40.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.197.965,72 TL'lik kısmı iç kaynaklardan (olağanüstü yedekler), 2.000.000 TL'lik kısmı ise nakden olmak üzere toplam 3.197.965,72 TL artırılarak 11.197.965,72 TL'ye çıkarılması amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin 8. maddesinin değiştirilmesine izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olup, talebimiz Kurul'un 24.08.2022 tarih ve E-12233903-350.05.01-25353 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058263BIST