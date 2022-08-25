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***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

25.08.2022 09:10
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

    
"Şirketimiz Yönetim Kurulu 16.08.2022 tarihli kararı ile Şirket çıkarılmış sermayesinin 40.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.197.965,72 TL'lik kısmı iç kaynaklardan (olağanüstü yedekler), 2.000.000 TL'lik kısmı ise nakden olmak üzere toplam 3.197.965,72 TL artırılarak 11.197.965,72 TL'ye çıkarılması amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin 8. maddesinin değiştirilmesine izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olup, talebimiz Kurul'un 24.08.2022 tarih ve E-12233903-350.05.01-25353 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur."




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058263


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