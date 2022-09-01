***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.09.2022 11:13
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında Kullanılacak Fon Pay Fiyatı 1.053.238158TL'dir.(TPYGI)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059244
BIST
11:023.131
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -40,01
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.125
11:0218,2114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0265
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2271
En Düşük
18,1848
11:0218,3068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3311
En Düşük
18,2201
11:02998,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,64
|Açılış
|: 998,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
995,85
BIST En Aktif Hisseler11:00
|SMRTG
|41,18
|124.368.764
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|DOGUB
|10,39
|10.653.836
|% 9,25
|
|BRMEN
|2,98
|325.315
|% 8,36
|
|KONTR
|47,00
|259.131.629
|% 7,99
|
|MTRKS
|52,80
|1.419.739
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|ESCAR
|40,76
|11.818.388
|% -5,65
|
|THYAO
|71,00
|2.025.660.459
|% -2,87
|
|HALKB
|9,16
|1.886.218.825
|% 6,26
|
|VAKBN
|7,87
|1.312.577.899
|% 7,66
|
|PETKM
|14,13
|1.080.645.851
|% -2,01
|
|EKGYO
|4,04
|910.024.546
|% 0,75
|
|EKGYO
|4,04
|910.024.546
|% 0,75
|
|HALKB
|9,16
|1.886.218.825
|% 6,26
|
|VAKBN
|7,87
|1.312.577.899
|% 7,66
|
|YKBNK
|6,93
|830.665.322
|% -1,56
|
|ZOREN
|3,05
|285.631.437
|% 4,10
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2034
|18,2093
|% 0,13
|
|Euro
|18,3006
|18,3210
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,0688
|21,1745
|% -0,05
|
|Frank
|18,5673
|18,6792
|% 0,20
|
|Riyal
|4,8323
|4,8565
|% 0,16
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-6,01
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-2,51
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.710
|6.762
|-12,00
|
|Yarım
|3.269
|3.306
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.652
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,79
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,41
|-0,13
|
|B. Petrol
|94,71
|94,71
|-0,93
|
Seans Raporu
11:00
daha fazla
-
11:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -53, 64 kaybederek (% -1.55 ) 3, 401
-
11:12
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, HALKB, VAKBN
-
11:12
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, HALKB, VAKBN
-
11:12XU100
Endeks 3, 140 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 18, 333.00 milyon TL de
-
11:11ESCAR
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 41.02 lira fiyatla işlem gören hissede 293, 706 adet işlem