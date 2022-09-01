***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.09.2022 11:15
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş Tech Invest Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında Kullanılacak Fon Pay Fiyatı 1.119.057682TL'dir.(TPYTI)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059245
BIST
11:043.133
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -38,41
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.125
11:0418,2085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 18,2230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
18,1848
11:0418,3223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3311
En Düşük
18,2201
11:04997,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,24
|Açılış
|: 997,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
995,85
BIST En Aktif Hisseler11:03
|SMRTG
|41,18
|124.576.476
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|DOGUB
|10,39
|10.690.173
|% 9,25
|
|BRMEN
|2,98
|325.315
|% 8,36
|
|EGGUB
|301,70
|81.965.882
|% 7,98
|
|MTRKS
|52,80
|1.436.846
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|ESCAR
|40,60
|12.023.086
|% -6,02
|
|THYAO
|71,05
|2.075.947.333
|% -2,80
|
|HALKB
|9,14
|1.967.682.863
|% 6,03
|
|VAKBN
|7,87
|1.342.051.072
|% 7,66
|
|PETKM
|14,16
|1.137.527.803
|% -1,80
|
|EKGYO
|4,04
|918.063.254
|% 0,75
|
|EKGYO
|4,04
|918.063.254
|% 0,75
|
|HALKB
|9,14
|1.967.682.863
|% 6,03
|
|VAKBN
|7,87
|1.342.051.072
|% 7,66
|
|YKBNK
|6,93
|876.658.198
|% -1,56
|
|ZOREN
|3,05
|293.460.787
|% 4,10
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2034
|18,2090
|% 0,13
|
|Euro
|18,2946
|18,3128
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,0469
|21,1524
|% -0,16
|
|Frank
|18,5659
|18,6778
|% 0,19
|
|Riyal
|4,8306
|4,8548
|% 0,13
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-8,27
|
|Altın Gr.
|997
|998
|-3,24
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.705
|6.758
|-16,00
|
|Yarım
|3.267
|3.304
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.651
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,75
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,40
|-0,14
|
|B. Petrol
|95,17
|95,17
|-0,47
|