***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.09.2022 12:36
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
13 Eylül 2022 tarihinde Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Oğuz Büktel'in görevinden ayrılması ile yerine Sn. Alper Öztürk Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yeni Genel Müdürü olarak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/t
12:343.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 19,52
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.645
12:3418,2575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0424
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2575
En Düşük
18,2119
12:3418,5545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1058
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5545
En Düşük
18,4317
12:341.013,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,42
|Açılış
|: 1.013,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.013,33
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler12:34
|ROYAL
|6,93
|339.799
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|109.036.185
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,38
|18.202.086
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.031.441
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|185.000
|% 9,99
|
|ASUZU
|264,90
|43.665.851
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|2.811.836
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,40
|110.176.299
|% -8,83
|
|TSPOR
|4,78
|82.914.650
|% -6,27
|
|DOGUB
|8,67
|2.639.597
|% -4,93
|
|AKBNK
|18,98
|6.103.776.225
|% 8,40
|
|THYAO
|76,50
|5.257.293.304
|% 2,07
|
|ISCTR
|12,13
|5.053.746.259
|% -3,35
|
|YKBNK
|9,87
|4.947.921.558
|% 1,86
|
|ASELS
|33,16
|3.179.156.706
|% 2,85
|
|YKBNK
|9,87
|4.947.921.558
|% 1,86
|
|EKGYO
|5,38
|2.467.888.519
|% 0,56
|
|ISCTR
|12,13
|5.053.746.259
|% -3,35
|
|AKBNK
|18,98
|6.103.776.225
|% 8,40
|
|KRDMD
|15,75
|2.743.036.522
|% 2,87
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2287
|18,2575
|% 0,23
|
|Euro
|18,5458
|18,5545
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,3134
|21,4203
|% 0,38
|
|Frank
|19,1275
|19,2427
|% 0,49
|
|Riyal
|4,8389
|4,8632
|% 0,06
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|2,62
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.013
|1,61
|
|Cumhuriyet
|6.775
|6.877
|5,00
|
|Tam
|6.814
|6.861
|5,00
|
|Yarım
|3.320
|3.353
|3,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.677
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,79
|19,82
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,91
|94,91
|0,91
|