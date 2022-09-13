***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar13 Eylül 2022 tarihinde Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Oğuz Büktel'in görevinden ayrılması ile yerine Sn. Alper Öztürk Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yeni Genel Müdürü olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/t