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***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

03.10.2022 11:36
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

    
"Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında Kullanılacak Fon Pay Fiyatı 1.049,972290 TL'dir.(TPYGI)"




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066666


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BIST En Aktif Hisseler13:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYES 39,60 892.937 % 10,00  
BARMA 49,98 79.771.408 % 9,99  
SODSN 24,72 309.329 % 9,96  
ZOREN 3,92 174.988.909 % 9,80  
AKYHO 2,15 20.787.238 % 9,69  
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13:34 Alış Satış %  
Dolar 18,5659 18,5695 % 0,37  
Euro 18,1763 18,2054 % 0,38  
Sterlin 20,7317 20,8357 % 0,62  
Frank 18,6995 18,8122 % 0,16  
Riyal 4,9253 4,9500 % 0,31  
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13:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.665 1.665 3,46  
Altın Gr. 993 994 5,43  
Cumhuriyet 6.635 6.736 12,00  
Tam 6.684 6.740 8,00  
Yarım 3.252 3.292 1,00  
Çeyrek 1.631 1.646 0,00  
Gümüş.Ons 19,34 19,37 0,32  
Gümüş Gr. 11,54 11,56 0,22  
B. Petrol 88,56 88,56 3,42  
Seans Raporu 13:34
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