***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.10.2022 11:40
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
"Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Tech Invest Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında Kullanılacak Fon Pay Fiyatı 1.002,239046 TL'dir.(TPYTI)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066672
BIST
14:073.287
En Yüksek
|Değişim
|: 3,36%
|| 106,87
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.288
En Düşük
3.196
14:0718,5703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0686
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
14:0718,1681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0318
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
14:07994,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,23
|Açılış
|: 994,45
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler14:05
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|80.186.941
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|351.971
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|176.637.908
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|21.107.745
|% 9,69
|
|ULUFA
|4,50
|11.213.440
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.951
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.068.972
|% -9,91
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|INVEO
|17,27
|65.342.998
|% -6,60
|
|THYAO
|75,10
|4.127.858.687
|% 6,37
|
|SASA
|70,80
|1.923.080.510
|% 3,81
|
|TUPRS
|313,50
|1.474.756.134
|% 8,25
|
|YKBNK
|7,33
|1.129.264.476
|% 3,68
|
|ASELS
|30,12
|1.126.256.429
|% 2,80
|
|EKGYO
|3,98
|966.647.638
|% 2,84
|
|YKBNK
|7,33
|1.129.264.476
|% 3,68
|
|ODAS
|6,42
|709.957.552
|% 1,26
|
|AKBNK
|11,69
|1.034.276.307
|% 3,54
|
|ISCTR
|7,78
|645.732.393
|% 3,46
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5573
|18,5788
|% 0,42
|
|Euro
|18,1721
|18,2018
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,7343
|20,8383
|% 0,64
|
|Frank
|18,6792
|18,7918
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9269
|4,9516
|% 0,34
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|3,21
|
|Altın Gr.
|994
|995
|6,40
|
|Cumhuriyet
|6.648
|6.748
|24,00
|
|Tam
|6.691
|6.746
|14,00
|
|Yarım
|3.255
|3.295
|4,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.648
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,39
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,58
|0,25
|
|B. Petrol
|88,53
|88,53
|3,39
|