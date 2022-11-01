***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.11.2022 17:48
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Tech Invest Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında Kullanılacak Fon Pay Fiyatı 1.001,448543 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075953
BIST
18:054.055
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 75,71
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
18:0518,5990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0075
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,3803
18:0518,3912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0124
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,1053
18:05985,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 8,66
|Açılış
|: 985,53
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
972,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|180,40
|330.168.671
|% 10,00
|
|KRGYO
|8,69
|94.494.174
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|61.113.948
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.910.095
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.430.647
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,70
|120.527.404
|% -9,93
|
|BRKO
|1,96
|2.098.191
|% -9,68
|
|LIDER
|48,26
|156.294.034
|% -8,94
|
|KRTEK
|25,06
|105.179.034
|% -8,41
|
|VERTU
|32,84
|170.083.803
|% -8,27
|
|THYAO
|102,40
|6.407.381.966
|% 1,09
|
|SASA
|131,50
|4.339.158.378
|% 9,40
|
|ASELS
|33,34
|3.732.058.529
|% 3,48
|
|SISE
|32,98
|3.510.729.698
|% -0,72
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% -0,48
|
|EKGYO
|4,51
|2.818.377.282
|% 2,27
|
|ISCTR
|9,38
|2.714.736.618
|% 0,64
|
|YKBNK
|9,25
|2.720.007.473
|% 0,43
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% -0,48
|
|TSKB
|2,97
|638.827.291
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5921
|18,5936
|% -0,07
|
|Euro
|18,3673
|18,3974
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,2570
|21,3636
|% -0,01
|
|Frank
|18,5246
|18,6362
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9345
|4,9592
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|13,47
|
|Altın Gr.
|984
|984
|6,90
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.611
|6.684
|33,00
|
|Yarım
|3.221
|3.268
|19,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.633
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,70
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,28
|
|B. Petrol
|94,78
|94,78
|1,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MPARK
Yüzde 5.30 oranında artışla 68.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 227, 062 adet işlem
-
17:58ISKPL
Yüzde 9.05 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 510, 733 adet işlem
-
17:57GLRYH
Yüzde 5.17 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 404, 522 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 57 artarak (% 1.65 ) 4, 402
-
17:56XU100
Endeks 4, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 74, 422.00 milyon TL de