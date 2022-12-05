***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.12.2022 10:56
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında Kullanılacak Fon Pay Fiyatı 1.043,957978 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084208
BIST
11:264.886
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -76,52
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.884
11:2618,6414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
11:2619,6642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0349
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
11:261.077,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.077,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler11:26
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|273.049.391
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|79.762.495
|% 9,98
|
|UZERB
|147,70
|743.079
|% 9,98
|
|OZSUB
|12,35
|2.218.122
|% 9,97
|
|SASA
|108,00
|565.582.226
|% -10,00
|
|PRKME
|20,20
|92.662.014
|% -9,98
|
|PRDGS
|12,74
|42.682.201
|% -9,96
|
|YESIL
|4,44
|7.704.537
|% -9,94
|
|KONTR
|140,70
|252.888.842
|% -9,69
|
|THYAO
|128,10
|3.911.000.193
|% -0,16
|
|KRDMD
|15,03
|2.276.151.825
|% 1,83
|
|EREGL
|40,52
|1.771.751.586
|% -2,17
|
|TUPRS
|477,90
|1.188.028.440
|% -0,67
|
|KOZAL
|384,50
|1.108.100.688
|% -1,91
|
|EKGYO
|7,18
|1.099.048.324
|% 0,56
|
|KRDMD
|15,03
|2.276.151.825
|% 1,83
|
|ADESE
|1,80
|213.488.906
|% 6,51
|
|SKBNK
|2,67
|215.716.245
|% -0,74
|
|ISCTR
|10,23
|793.018.855
|% -2,01
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6333
|18,6414
|% 0,04
|
|Euro
|19,6555
|19,6642
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,7981
|22,9124
|% -0,10
|
|Frank
|19,8476
|19,9671
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9436
|4,9683
|% 0,02
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|0,79
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.077
|0,40
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.203
|7.263
|-11,00
|
|Yarım
|3.493
|3.551
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,06
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,78
|13,80
|-0,07
|
|B. Petrol
|86,20
|86,20
|0,63
|
Seans Raporu
11:26
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11:41KONKA
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 68.55 lira fiyatla işlem gören hissede 365, 712 adet işlem
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11:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -70, 12 kaybederek (% -1.62 ) 4, 266
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11:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, RHEAG, GLCVY, ALFAS, BALAT, UZERB, EUREN
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11:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRDGS, SASA, PRKME, YESIL
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11:40
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