***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.12.2022 10:59
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Tech Invest Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında Kullanılacak Fon Pay Fiyatı 1.000,205966 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084211
BIST
10:464.956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -7,15
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.949
10:4618,6400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6818
En Düşük
18,5992
10:4619,6472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0179
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5500
|
19,7638
En Düşük
19,5969
10:461.078,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.078,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler10:41
|GLCVY
|31,68
|41.573.343
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|245.171.810
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|73.125.559
|% 9,98
|
|UZERB
|147,70
|743.079
|% 9,98
|
|PRKME
|20,20
|86.852.352
|% -9,98
|
|KONTR
|140,30
|144.670.626
|% -9,95
|
|YESIL
|4,44
|6.280.611
|% -9,94
|
|PRDGS
|13,00
|25.803.578
|% -8,13
|
|SASA
|110,30
|328.934.438
|% -8,08
|
|THYAO
|130,80
|2.144.835.115
|% 1,95
|
|KRDMD
|15,32
|1.254.564.707
|% 3,79
|
|EREGL
|41,52
|965.486.359
|% 0,24
|
|KOZAL
|396,10
|781.626.268
|% 1,05
|
|TUPRS
|484,50
|697.585.794
|% 0,71
|
|EKGYO
|7,25
|608.960.407
|% 1,54
|
|KRDMD
|15,32
|1.254.564.707
|% 3,79
|
|ADESE
|1,77
|117.162.852
|% 4,73
|
|SKBNK
|2,69
|132.491.896
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,50
|120.546.240
|% 2,94
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6304
|18,6434
|% 0,05
|
|Euro
|19,6325
|19,6387
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,8765
|22,9912
|% 0,25
|
|Frank
|19,8521
|19,9717
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,02
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|2,95
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.079
|1,96
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.211
|7.274
|0,00
|
|Yarım
|3.497
|3.556
|0,00
|
|Çeyrek
|1.754
|1.777
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,86
|13,89
|0,02
|
|B. Petrol
|85,93
|85,93
|0,36
|
Seans Raporu
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10:55
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