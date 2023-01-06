***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKBildirim İçeriğiAçıklamalarTera Portföy 3B Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun) Fon' un katılma paylarının ihracına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 06.01.2023 Tarih ve E-12233903-305.01.01-31371 Sayılı izni ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095478BIST