***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.01.2023 18:04
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Tera Portföy 3B Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun) Fon' un katılma paylarının ihracına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 06.01.2023 Tarih ve E-12233903-305.01.01-31371 Sayılı izni ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095478
BIST
18:055.342
En Yüksek
|Değişim
|: 4,41%
|| 225,55
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.420
En Düşük
4.961
18:0518,7732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,6553
18:0519,9442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1798
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
18:051.122,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 16,62
|Açılış
|: 1.122,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.125,14
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRKVY
|28,82
|42.665.751
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|62.060.822
|% 9,99
|
|TETMT
|278,60
|5.029.943
|% 9,99
|
|GMTAS
|5,73
|40.349.572
|% 9,98
|
|BARMA
|101,50
|106.097.540
|% 9,97
|
|KUVVA
|48,00
|6.594.560
|% -5,88
|
|PCILT
|38,06
|98.672.460
|% -4,85
|
|ULUFA
|7,16
|42.283.214
|% -4,15
|
|EYGYO
|19,95
|958.791.907
|% -3,25
|
|KLSYN
|3,35
|93.377.032
|% -2,05
|
|GESAN
|208,50
|1.087.795.628
|% 0,68
|
|EYGYO
|19,95
|958.791.907
|% -3,25
|
|AHGAZ
|93,25
|955.356.093
|% 8,87
|
|PLTUR
|12,89
|318.340.888
|% 6,44
|
|ERCB
|153,70
|308.300.087
|% 1,25
|
|EKGYO
|9,22
|5.685.531.359
|% 8,73
|
|KRDMD
|19,26
|7.166.340.079
|% 7,00
|
|YKBNK
|10,75
|3.831.097.854
|% 2,58
|
|EREGL
|41,64
|13.088.805.918
|% 3,89
|
|SKBNK
|2,86
|770.717.603
|% 4,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7580
|18,7675
|% 0,02
|
|Euro
|19,9113
|19,9335
|% 0,86
|
|Sterlin
|22,5328
|22,6458
|% 1,10
|
|Frank
|20,0720
|20,1929
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9789
|5,0039
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|29,34
|
|Altın Gr.
|1.124
|1.124
|17,84
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|54,00
|
|Tam
|7.617
|7.695
|107,00
|
|Yarım
|3.689
|3.761
|52,00
|
|Çeyrek
|1.850
|1.881
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|0,34
|
|B. Petrol
|79,82
|79,82
|1,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NTGAZ
Yüzde 9.35 oranında artışla 39.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 881 adet işlem
-
17:58ASELS
Yüzde 8.57 oranında artışla 63.95 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 608, 128 adet işlem
-
17:57KRDMD
Yüzde 8.67 oranında artışla 19.56 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 052, 879 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 31 üstünde . İşlem hacmi 126, 574.00 milyon TL de
-
17:55TTKOM
Yüzde 9.08 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 938, 798 adet işlem