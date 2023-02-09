***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. (BIST) tarafından yapılan duyuruya göre, ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına, 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin iptaline karar verilmiştir.BIST Pay Piyasası'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar fonların birim pay değeri hesaplamamaları ve katılma payı alım satımı Kurul Karar Organı'nın 08/02/2023 tarih ve 7/158 sayılı Kararı ile uyarınca durdurulmuştur.Yatırımcılarımızın bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111913BIST