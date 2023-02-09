***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.02.2023 10:47
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) tarafından yapılan duyuruya göre, ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına, 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin iptaline karar verilmiştir.
BIST Pay Piyasası'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar fonların birim pay değeri hesaplamamaları ve katılma payı alım satımı Kurul Karar Organı'nın 08/02/2023 tarih ve 7/158 sayılı Kararı ile uyarınca durdurulmuştur. Bu kapsamda, söz konusu fonların Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemleri de durdurulmuştur.
Yatırımcılarımızın bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111921
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 19,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0880
|
18,8386
En Düşük
18,8061
10:4220,2844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1057
|Açılış
|: 20,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4750
|
20,3119
En Düşük
20,1179
10:421.139,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,69
|Açılış
|: 1.139,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.142,13
En Düşük
1.133,54
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8286
|18,8322
|% 0,02
|
|Euro
|20,2748
|20,2844
|% 0,52
|
|Sterlin
|22,8147
|22,9291
|% 0,71
|
|Frank
|20,3987
|20,5216
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0027
|5,0278
|% -0,01
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|7,52
|
|Altın Gr.
|1.140
|1.140
|4,73
|
|Cumhuriyet
|7.686
|7.802
|13,00
|
|Tam
|7.730
|7.776
|10,00
|
|Yarım
|3.776
|3.805
|5,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.903
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,51
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,60
|13,62
|0,11
|
|B. Petrol
|85,20
|85,20
|0,10
|