***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.02.2023 12:39
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında Kullanılacak Fon Pay Fiyatı 1.149,1521454 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112092
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 19,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0880
|
18,8386
En Düşük
18,8061
10:4220,2843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1056
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4750
|
20,3119
En Düşük
20,1179
10:421.139,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,55
|Açılış
|: 1.139,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.142,13
En Düşük
1.133,54
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AGESA
|29,62
|24.235.277
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AGESA
|29,62
|24.235.277
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8273
|18,8357
|% 0,04
|
|Euro
|20,2783
|20,2843
|% 0,52
|
|Sterlin
|22,8119
|22,9263
|% 0,69
|
|Frank
|20,3982
|20,5211
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0031
|5,0282
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|7,23
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.140
|4,43
|
|Cumhuriyet
|7.686
|7.802
|13,00
|
|Tam
|7.729
|7.775
|9,00
|
|Yarım
|3.776
|3.805
|5,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.902
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,60
|13,62
|0,12
|
|B. Petrol
|85,31
|85,31
|0,21
|