***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.03.2023 17:36
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Serbest (Döviz) Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından (08.03.2023 Tarih ve E-12233903-305.01.01-34316 Sayılı izni ile) olumlu karşılanmıştır. Onaylı fon izahnamesi ve asgari unsurları içeren yatırımcı bilgi formu ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121747
BIST
17:595.438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 56,48
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.442
En Düşük
5.341
17:5918,9439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0236
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9927
En Düşük
18,8991
17:5920,0241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0640
|Açılış
|: 20,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
20,1337
En Düşük
19,8891
17:591.106,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,13
|Açılış
|: 1.106,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.109,38
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKVY
|25,30
|61.597.755
|% 10,00
|
|LIDFA
|5,39
|87.612.243
|% 10,00
|
|SDTTR
|101,20
|411.372.350
|% 10,00
|
|POLTK
|1.683,50
|23.822.134
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|530.484.412
|% 9,99
|
|ULUSE
|196,30
|241.273.378
|% -10,00
|
|DOAS
|142,20
|1.708.799.026
|% -10,00
|
|UZERB
|190,30
|5.204.148
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,26
|23.779.064
|% -9,95
|
|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
|
|AKBNK
|19,93
|6.407.006.220
|% 7,04
|
|ASTOR
|46,10
|6.345.817.513
|% -5,42
|
|ISCTR
|14,27
|5.652.728.045
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|EREGL
|43,02
|4.749.368.675
|% -2,93
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|ISCTR
|14,27
|5.652.728.045
|% 9,94
|
|AKBNK
|19,93
|6.407.006.220
|% 7,04
|
|SKBNK
|2,69
|749.200.960
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,11
|2.135.466.758
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9340
|18,9439
|% 0,12
|
|Euro
|20,0149
|20,0241
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,3062
|22,4181
|% -0,01
|
|Frank
|20,0149
|20,1355
|% 0,05
|
|Riyal
|5,0298
|5,0551
|% 0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|8,25
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.109
|4,90
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.548
|7.615
|32,00
|
|Yarım
|3.688
|3.726
|15,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.863
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,19
|20,22
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,28
|12,29
|0,06
|
|B. Petrol
|82,81
|82,81
|-0,48
|