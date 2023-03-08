***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarTera Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Serbest (Döviz) Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından (08.03.2023 Tarih ve E-12233903-305.01.01-34316 Sayılı izni ile) olumlu karşılanmıştır. Onaylı fon izahnamesi ve asgari unsurları içeren yatırımcı bilgi formu ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121747BIST