***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.03.2023 13:24
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.03.2023 Tarih ve E-12233903-305.01.01-34316 Sayılı izni ile katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamesi onaylanan Tera Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Serbest (Döviz) Fon, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 17.03.203 tarihi ve 64581 ilan sıra no ile tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126228
BIST
13:555.082
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -54,51
|Açılış
|: 5.120
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.137
En Düşük
5.051
13:5519,0122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0025
|Açılış
|: 19,2630
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0320
En Düşük
18,9722
13:5520,3488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0788
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,3525
En Düşük
20,2229
13:551.210,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -6,26
|Açılış
|: 1.210,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.229,04
En Düşük
1.202,86
BIST En Aktif Hisseler13:53
|CLEBI
|545,70
|50.911.361
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|796.438.271
|% 9,99
|
|MERKO
|6,51
|49.606.703
|% 9,97
|
|FENER
|58,20
|46.148.293
|% 9,92
|
|ANELE
|5,34
|24.876.932
|% 9,88
|
|MARKA
|9,54
|4.089.493
|% -10,00
|
|YKBNK
|10,22
|969.991.104
|% -9,16
|
|ONCSM
|113,00
|77.337.016
|% -8,13
|
|SDTTR
|136,20
|603.247.122
|% -7,91
|
|BTCIM
|36,50
|45.790.440
|% -7,83
|
|ASTOR
|61,65
|6.144.593.836
|% -5,01
|
|KOZAL
|22,18
|2.881.239.460
|% 7,88
|
|ISCTR
|14,24
|2.501.529.641
|% -3,26
|
|ASELS
|57,85
|2.229.185.814
|% 0,87
|
|THYAO
|127,90
|1.969.257.300
|% 1,11
|
|ISCTR
|14,24
|2.501.529.641
|% -3,26
|
|KOZAL
|22,18
|2.881.239.460
|% 7,88
|
|ASTOR
|61,65
|6.144.593.836
|% -5,01
|
|YKBNK
|10,22
|969.991.104
|% -9,16
|
|EKGYO
|6,90
|566.135.288
|% -2,54
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0113
|19,0154
|% 0,00
|
|Euro
|20,3434
|20,3542
|% 0,42
|
|Sterlin
|23,1345
|23,2505
|% 0,19
|
|Frank
|20,4131
|20,5361
|% -0,19
|
|Riyal
|5,0467
|5,0720
|% -0,00
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|-8,21
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|-8,26
|
|Cumhuriyet
|8.124
|8.247
|-15,00
|
|Tam
|8.128
|8.210
|224,00
|
|Yarım
|3.985
|4.018
|110,00
|
|Çeyrek
|1.992
|2.009
|55,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,71
|13,73
|-0,10
|
|B. Petrol
|71,31
|71,31
|-1,66
|