***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 08.03.2023 Tarih ve E-12233903-305.01.01-34316 Sayılı izni ile katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamesi onaylanan Tera Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Serbest (Döviz) Fon, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 17.03.203 tarihi ve 64581 ilan sıra no ile tescil edilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126228BIST