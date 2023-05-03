***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.05.2023 15:38
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Tech Invest Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında Kullanılacak Fon Pay Fiyatı 1,118.686368 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146314
BIST
17:004.468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -38,41
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
17:0019,4740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
17:0021,5385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1299
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
17:001.261,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,14
|Açılış
|: 1.261,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.257,55
BIST En Aktif Hisseler16:58
|INTEM
|77,00
|10.476.728
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|59.449.493
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|25.556.994
|% 9,95
|
|ICBCT
|7,00
|64.936.532
|% 9,37
|
|ISMEN
|45,32
|159.921.411
|% 8,68
|
|CRDFA
|3,42
|21.965.218
|% -10,00
|
|BFREN
|3.177,00
|35.465.500
|% -10,00
|
|ECZYT
|112,50
|74.417.909
|% -10,00
|
|MAGEN
|30,06
|33.863.946
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|91.581.307
|% -10,00
|
|EUPWR
|80,80
|7.538.686.542
|% 2,34
|
|THYAO
|127,00
|3.736.448.529
|% 0,55
|
|EREGL
|31,30
|2.155.136.082
|% -2,92
|
|KOZAL
|16,48
|1.990.799.775
|% -7,47
|
|TUPRS
|66,85
|1.964.305.285
|% 2,30
|
|KOZAL
|16,48
|1.990.799.775
|% -7,47
|
|EKGYO
|5,59
|661.304.189
|% -2,78
|
|EUPWR
|80,80
|7.538.686.542
|% 2,34
|
|YKBNK
|9,26
|839.139.575
|% -0,96
|
|ISCTR
|10,66
|770.207.202
|% -0,47
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4671
|19,4715
|% 0,05
|
|Euro
|21,5425
|21,5569
|% 0,69
|
|Sterlin
|24,2820
|24,4037
|% 0,38
|
|Frank
|21,8350
|21,9665
|% 0,63
|
|Riyal
|5,1767
|5,2027
|% 0,06
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|-0,48
|
|Altın Gr.
|1.261
|1.262
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|9.089
|9.227
|134,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.466
|4.554
|-57,00
|
|Çeyrek
|2.240
|2.284
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,34
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,80
|15,82
|-0,06
|
|B. Petrol
|72,69
|72,69
|-2,63
|