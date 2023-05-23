***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 17.05.2023 Tarih ve E-12233903-315.01.01-37562 Sayılı izni ile Tera Portföy Yönetimi A.Ş. 3B Gayrimenkul Yatırım Fonu kuruluşuna izin verilmiş ve fona ait içtüzük onaylanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153073BIST