***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2023 11:36
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında Kullanılacak Fon Pay Fiyatı 1,145.194693 TL'dir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155532
BIST
15:225.099
En Düşük
|Değişim
|: 2,81%
|| 139,38
|Açılış
|: 5.103
|
|Önceki Kapanış
|: 4.960
|
5.074
En Yüksek
5.147
15:2220,8861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0820
|Açılış
|: 21,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1600
|
21,1602
En Düşük
20,7867
15:2222,5488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0330
|Açılış
|: 22,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,8275
En Düşük
22,3930
15:221.328,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,43
|Açılış
|: 1.328,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.322,35
|
1.345,64
En Düşük
1.321,88
BIST En Aktif Hisseler15:20
|TKFEN
|33,46
|193.318.207
|% 9,99
|
|BURCE
|136,70
|148.752.272
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,02
|1.007.315
|% 9,96
|
|ADEL
|136,00
|47.081.558
|% 8,97
|
|YKBNK
|11,47
|2.656.147.011
|% 8,93
|
|MARKA
|11,26
|3.652.485
|% -9,99
|
|ISSEN
|20,38
|85.515.753
|% -9,98
|
|IMASM
|26,82
|432.773.698
|% -9,94
|
|PAMEL
|183,80
|132.090.085
|% -4,77
|
|SEYKM
|7,30
|9.595.339
|% -4,70
|
|THYAO
|149,20
|4.538.117.852
|% 1,50
|
|GARAN
|28,78
|3.820.901.010
|% 6,04
|
|ISCTR
|12,21
|3.261.762.726
|% 7,11
|
|AKBNK
|17,44
|2.749.876.259
|% 6,73
|
|YKBNK
|11,47
|2.656.147.011
|% 8,93
|
|ISCTR
|12,21
|3.261.762.726
|% 7,11
|
|YKBNK
|11,47
|2.656.147.011
|% 8,93
|
|EKGYO
|7,37
|1.437.238.294
|% 1,80
|
|SKBNK
|2,52
|467.105.978
|% 4,56
|
|AKBNK
|17,44
|2.749.876.259
|% 6,73
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8689
|20,9024
|% 0,47
|
|Euro
|22,5022
|22,5699
|% 0,24
|
|Sterlin
|26,0677
|26,1984
|% 0,37
|
|Frank
|22,9395
|23,0777
|% 0,31
|
|Riyal
|5,5506
|5,5784
|% 0,40
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-1,61
|
|Altın Gr.
|1.328
|1.329
|6,16
|
|Cumhuriyet
|9.019
|9.156
|-66,00
|
|Tam
|8.981
|9.214
|-65,33
|
|Yarım
|4.414
|4.513
|-53,00
|
|Çeyrek
|2.214
|2.263
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,05
|0,07
|
|B. Petrol
|75,67
|75,67
|1,37
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:35YUNSA
Yüzde 6.07 oranında artışla 98.80 lira fiyatla işlem gören hissede 672, 388 adet işlem
-
15:33GARAN
Yüzde 6.04 oranında artışla 28.78 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 598, 727 adet işlem
-
15:32XU100
Endeks 5, 095 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 73 üstünde . İşlem hacmi 56, 889.00 milyon TL de
-
15:32ZPLIB
Yüzde 6.94 oranında artışla 52.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 321, 306 adet işlem
-
15:31AVHOL
Yüzde 7.89 oranında artışla 40.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 215, 436 adet işlem