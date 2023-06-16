***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imiz, Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. (sekizinci) maddesinin EK'li şekilde tadil edilerek, Şirketimiz'in 40.000.000.-TL (Kırk milyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, Şirket çıkarılmış sermayesinin, 11.197.965,72.-TL (Onbir milyon yüzdoksanyedi bin dokuzyüz altmışbeş Türk Lirası yetmiş iki Kuruş)'dan 35.000.000.-TL (Otuzbeş milyonTürk Lirası)'na artırılmasına ilişkin Şirket talebi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 17.05.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-37493 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.Şirket'in artırılan 23.802.034,28.-TL tutarındaki sermayeyi temsilen beheri 1,00.-TL (bir Türk Lirası) değerindeki 23.802.034,28 adet nama yazılı, primsiz ve imtiyazsız 23.802.034,28 (yirmimilyon) adet paya karşılık gelen 23.802.034,28.-TL (yirmiüç milyon sekizyüziki bin otuzdört TürkLirası ve yirmisekiz Kuruş) tutarındaki sermayenin tamamı Şirket'imizin tek ortağı TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'i tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmekte olup rüçhan haklarına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin Şirket'in 10.04.2023 tarihli 2023/56 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. (sekizinci) maddesinin tadil tasarısı şekli ekte sunulmaktadır.EK: 10.04.2023 tarihli 2023/56 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve tadil tasarısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159333BIST