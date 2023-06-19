***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin 35.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, Şirket esas sözleşmesinin Kurul tarafından onaylanan Sermaye başlıklı 8inci maddesinin yeni hali ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159694BIST