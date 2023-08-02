***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.08.2023 14:43
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Tech Invest Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında Kullanılacak Fon Pay Fiyatı 1,106.01538 TL'dir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179629
BIST
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15:277.261
En Düşük
|Değişim
|: 1,29%
|| 92,66
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.263
15:2726,9705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0348
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4330
En Düşük
26,8887
15:2729,5837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0245
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,2683
En Düşük
29,5443
15:271.687,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.686,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.718,88
En Düşük
1.681,65
BIST En Aktif Hisseler15:25
|ULKER
|42,90
|737.075.049
|% 10,00
|
|KTSKR
|68,20
|90.655.290
|% 10,00
|
|TETMT
|587,40
|6.591.034
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|931.278
|% 10,00
|
|SEYKM
|8,37
|12.089.477
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|8.354.065
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|24.384.944
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|9.668.640
|% -9,98
|
|TUKAS
|10,66
|1.061.656.769
|% -6,16
|
|GSDHO
|5,45
|884.701.490
|% -4,89
|
|EREGL
|41,62
|4.891.274.893
|% 2,11
|
|ASTOR
|114,90
|4.315.930.602
|% 1,59
|
|SASA
|64,10
|4.211.219.816
|% -0,47
|
|THYAO
|234,20
|4.205.962.480
|% 1,39
|
|KONTR
|222,60
|2.737.373.899
|% 6,97
|
|EKGYO
|8,70
|1.912.593.100
|% 1,52
|
|IHYAY
|1,26
|273.877.857
|% -1,56
|
|SKBNK
|3,18
|627.358.868
|% 5,65
|
|YKBNK
|14,30
|2.692.378.342
|% -0,21
|
|ZOREN
|4,35
|748.894.167
|% 1,64
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9472
|26,9772
|% 0,15
|
|Euro
|29,5600
|29,5740
|% -0,12
|
|Sterlin
|34,2671
|34,4390
|% -0,15
|
|Frank
|30,5542
|30,7383
|% -0,34
|
|Riyal
|7,1658
|7,2017
|% 0,09
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|2,20
|
|Altın Gr.
|1.687
|1.688
|3,39
|
|Cumhuriyet
|11.274
|11.444
|-27,00
|
|Tam
|11.037
|11.113
|-18,00
|
|Yarım
|5.523
|5.582
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.791
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|21,08
|21,10
|0,05
|
|B. Petrol
|85,42
|85,42
|0,51
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, ENKAI, HEKTS
-
15:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, BIMAS, FROTO
-
15:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 53 artarak (% 1.18 ) 6, 470
-
15:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, MMCAS, KLSER, MRSHL, EDATA, ULAS, KTSKR, MIPAZ, SEYKM, FZLGY
-
15:40
ULKER, KONYA, MAALT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında