***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.10.2023 11:18
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.10.2023 Tarih ve E-12233903-320.01.01-43673 Sayılı izni ile Tera Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu kuruluşuna izin verilmiş olup, fona ait içtüzük onaylanmıştır. Ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207402
BIST
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12:217.965
En Düşük
|Değişim
|: -1,85%
|| -150,14
|Açılış
|: 7.965
|
|Önceki Kapanış
|: 8.115
|
7.934
En Yüksek
8.015
12:2128,0104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0761
|Açılış
|: 28,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,3228
En Düşük
27,9012
12:2129,6758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0949
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0250
En Düşük
29,5164
12:211.746,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 17,85
|Açılış
|: 1.746,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.728,59
|
1.752,49
En Düşük
1.725,39
BIST En Aktif Hisseler12:19
|TETMT
|2.585,00
|3.642.265
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.426,40
|170.256.065
|% 9,99
|
|KSTUR
|1.260,30
|5.780.996
|% 9,99
|
|INTEM
|236,00
|74.139.688
|% 9,97
|
|MEKAG
|40,22
|2.792.072
|% 9,95
|
|DITAS
|20,60
|15.167.141
|% -47,15
|
|ADEL
|460,00
|42.395.329
|% -7,07
|
|SNPAM
|56,80
|434.634
|% -6,89
|
|UMPAS
|6,40
|448.538
|% -6,43
|
|KTLEV
|39,60
|122.044.561
|% -5,98
|
|THYAO
|219,90
|2.511.417.719
|% -2,31
|
|BRSAN
|929,90
|2.436.461.214
|% -5,45
|
|TUPRS
|140,20
|1.667.091.494
|% -2,91
|
|ENJSA
|55,05
|1.251.254.462
|% -0,45
|
|ASELS
|40,96
|1.119.371.112
|% 0,10
|
|ZOREN
|6,10
|817.434.296
|% -2,56
|
|EKGYO
|7,45
|626.215.491
|% -2,36
|
|IHLAS
|1,13
|87.006.646
|% -2,59
|
|KATMR
|2,75
|208.026.010
|% -1,79
|
|GSRAY
|8,54
|522.077.775
|% 0,83
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0044
|28,0103
|% 0,27
|
|Euro
|29,6514
|29,6655
|% 0,29
|
|Sterlin
|34,0821
|34,2531
|% 0,37
|
|Frank
|31,0459
|31,2329
|% 0,38
|
|Riyal
|7,4447
|7,4821
|% 0,19
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|20,57
|
|Altın Gr.
|1.746
|1.746
|17,65
|
|Cumhuriyet
|11.933
|12.112
|83,00
|
|Tam
|11.791
|11.867
|96,00
|
|Yarım
|5.913
|5.956
|48,00
|
|Çeyrek
|2.947
|2.978
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|20,84
|20,87
|0,35
|
|B. Petrol
|92,05
|92,05
|2,15
|