***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.11.2023 11:05
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Tech Invest Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında Kullanılacak Fon Pay Fiyatı
1,095.805235
TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214299
BIST
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13:387.855
En Düşük
|Değişim
|: 1,94%
|| 149,44
|Açılış
|: 7.793
|
|Önceki Kapanış
|: 7.706
|
7.789
En Yüksek
7.898
13:3828,4654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0853
|Açılış
|: 28,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4300
|
28,5142
En Düşük
28,2562
13:3830,6019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1203
|Açılış
|: 30,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4500
|
30,7116
En Düşük
30,2815
13:381.816,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,51
|Açılış
|: 1.816,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.818,47
|
1.827,04
En Düşük
1.807,42
BIST En Aktif Hisseler13:36
|LINK
|124,30
|18.127.542
|% 10,00
|
|YAPRK
|184,80
|18.106.404
|% 10,00
|
|TURGG
|605,50
|42.649.316
|% 9,99
|
|SNICA
|32,60
|65.128.769
|% 9,99
|
|METUR
|12,99
|9.763.645
|% 9,99
|
|DITAS
|20,32
|4.958.979
|% -32,98
|
|FENER
|125,00
|951.354.960
|% -7,41
|
|UFUK
|110,10
|21.675.985
|% -5,98
|
|IHYAY
|2,51
|10.721.788
|% -4,92
|
|BRSAN
|862,00
|1.906.094.751
|% -4,58
|
|THYAO
|226,80
|4.040.658.897
|% 0,49
|
|TUPRS
|153,50
|2.760.403.201
|% 2,61
|
|BRSAN
|862,00
|1.906.094.751
|% -4,58
|
|ISCTR
|21,82
|1.453.038.171
|% 4,10
|
|ASTOR
|124,00
|1.435.065.427
|% 3,08
|
|ZOREN
|5,40
|638.748.507
|% 1,89
|
|EKGYO
|6,72
|600.896.493
|% 2,13
|
|ISCTR
|21,82
|1.453.038.171
|% 4,10
|
|YKBNK
|17,66
|1.106.923.215
|% 2,44
|
|ODAS
|11,71
|731.761.478
|% 2,09
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4271
|28,4424
|% 0,22
|
|Euro
|30,5916
|30,6044
|% 0,40
|
|Sterlin
|35,1875
|35,3639
|% 0,44
|
|Frank
|31,5938
|31,7841
|% 0,41
|
|Riyal
|7,5611
|7,5990
|% 0,25
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,18
|23,22
|% 0,66
|
|Platin
|934,13
|935,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.129,15
|1.133,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,27
|86,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.987,17
|1.987,50
|% 0,66
|