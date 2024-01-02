***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.01.2024 11:24
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında Kullanılacak Fon Pay Fiyatı 1,533.580133 TL'dir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231192
BIST
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13:457.577
En Düşük
|Değişim
|: 1,43%
|| 106,73
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
13:4529,7254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2120
|Açılış
|: 29,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7258
En Düşük
29,4693
13:4532,7544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0569
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
13:451.982,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 24,98
|Açılış
|: 1.982,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler13:45
|KUYAS
|58,90
|43.836.458
|% 9,99
|
|FLAP
|12,01
|50.898.342
|% 9,98
|
|QNBFL
|986,00
|6.394.434
|% 9,98
|
|SAMAT
|44,54
|10.395.004
|% 9,98
|
|VKING
|26,94
|3.112.256
|% 9,96
|
|SUWEN
|23,12
|49.873.085
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,29
|236.467.067
|% -7,84
|
|DIRIT
|10,26
|868.560
|% -7,57
|
|ZGOLD
|228,40
|78.228.416
|% -6,78
|
|NTGAZ
|21,92
|119.419.022
|% -5,11
|
|THYAO
|235,80
|3.198.804.435
|% 3,15
|
|YKBNK
|19,72
|1.741.287.065
|% 0,92
|
|TUPRS
|144,30
|1.309.788.472
|% 0,91
|
|ASTOR
|100,30
|1.192.120.651
|% 6,36
|
|TCELL
|57,95
|1.175.698.624
|% 3,30
|
|SKBNK
|4,34
|844.690.769
|% 0,93
|
|EKGYO
|7,06
|739.318.834
|% 2,62
|
|YKBNK
|19,72
|1.741.287.065
|% 0,92
|
|BEGYO
|3,04
|170.019.275
|% 4,11
|
|QUAGR
|5,29
|236.467.067
|% -7,84
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7134
|29,7254
|% 0,72
|
|Euro
|32,7390
|32,7544
|% 0,17
|
|Sterlin
|37,6399
|37,8287
|% 0,56
|
|Frank
|34,9165
|35,1268
|% -0,15
|
|Riyal
|7,9033
|7,9429
|% 0,71
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,06
|24,09
|% 0,66
|
|Platin
|1.001,61
|1.003,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.112,25
|1.116,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,81
|78,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.075,96
|2.076,26
|% 0,66
|