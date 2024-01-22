***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.01.2024 12:54
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Tech Invest Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında 22.01.2024 Tarihli Kullanılacak Fon Pay Fiyatı 4,181.746184 TL'dir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241891
BIST
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12:598.058
En Düşük
|Değişim
|: 0,77%
|| 61,46
|Açılış
|: 7.996
|
|Önceki Kapanış
|: 7.997
|
7.970
En Yüksek
8.058
12:5930,2424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0419
|Açılış
|: 30,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,2432
En Düşük
30,1539
12:5932,9819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0466
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0196
En Düşük
32,8564
12:591.965,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -4,21
|Açılış
|: 1.965,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,85
|
1.974,06
En Düşük
1.960,17
BIST En Aktif Hisseler12:59
|TETMT
|4.180,00
|21.879.263
|% 10,00
|
|BURVA
|86,45
|28.700.882
|% 9,99
|
|DIRIT
|13,55
|1.104.488
|% 9,98
|
|GSRAY
|6,84
|158.994.533
|% 9,97
|
|KFEIN
|98,75
|257.906.757
|% 9,97
|
|BAYRK
|28,50
|10.040.237
|% -9,98
|
|FENER
|115,30
|845.479.064
|% -9,21
|
|KERVN
|0,96
|152.377
|% -5,88
|
|CASA
|86,00
|2.974.568
|% -4,66
|
|SAFKR
|40,02
|29.648.600
|% -4,62
|
|THYAO
|256,25
|3.508.996.253
|% 2,40
|
|SASA
|38,86
|2.165.619.163
|% 3,35
|
|EKGYO
|9,40
|2.063.487.935
|% 7,06
|
|TUPRS
|141,80
|1.539.315.949
|% 1,79
|
|AKBNK
|40,30
|1.529.269.310
|% -1,52
|
|EKGYO
|9,40
|2.063.487.935
|% 7,06
|
|ADESE
|2,49
|174.131.543
|% 7,79
|
|AKFGY
|1,92
|130.206.905
|% 2,67
|
|PETKM
|20,20
|1.159.268.452
|% 1,92
|
|YKBNK
|21,94
|1.232.996.797
|% -0,99
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2374
|30,2424
|% 0,14
|
|Euro
|32,9697
|32,9819
|% 0,14
|
|Sterlin
|38,3020
|38,4941
|% 0,14
|
|Frank
|34,7163
|34,9255
|% 0,20
|
|Riyal
|8,0383
|8,0786
|% 0,13
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,09
|22,13
|% 0,66
|
|Platin
|896,35
|896,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|917,90
|922,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,49
|78,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,11
|2.021,40
|% 0,66
|