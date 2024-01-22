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***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

22.01.2024 12:54
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Tech Invest Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında 22.01.2024 Tarihli Kullanılacak Fon Pay Fiyatı  4,181.746184 TL'dir.
Saygılarımızla,



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241891


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TETMT 4.180,00 21.879.263 % 10,00  
BURVA 86,45 28.700.882 % 9,99  
DIRIT 13,55 1.104.488 % 9,98  
GSRAY 6,84 158.994.533 % 9,97  
KFEIN 98,75 257.906.757 % 9,97  
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Dolar 30,2374 30,2424 % 0,14  
Euro 32,9697 32,9819 % 0,14  
Sterlin 38,3020 38,4941 % 0,14  
Frank 34,7163 34,9255 % 0,20  
Riyal 8,0383 8,0786 % 0,13  
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12:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,09 22,13 % 0,66  
Platin 896,35 896,71 % 0,66  
Paladyum 917,90 922,59 % 0,66  
Brent Pet. 78,49 78,49 % 0,66  
Altın Ons 2.021,11 2.021,40 % 0,66  
Seans Raporu 12:59
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