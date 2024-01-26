***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.01.2024 09:28
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında 22.01.2024 Tarihli Kullanılacak Fon Pay Fiyatı 1,551.138359 TL'dir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242889
BIST
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12:268.245
En Düşük
|Değişim
|: 0,91%
|| 74,63
|Açılış
|: 8.191
|
|Önceki Kapanış
|: 8.170
|
8.180
En Yüksek
8.248
12:2630,3224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0800
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3000
|
30,5369
En Düşük
30,1961
12:2632,9286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0453
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,2791
En Düşük
32,6919
12:261.968,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.968,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964,42
|
1.986,49
En Düşük
1.962,32
BIST En Aktif Hisseler12:24
|TARKM
|742,50
|491.588.060
|% 10,00
|
|DIRIT
|19,82
|4.613.303
|% 9,99
|
|TETMT
|6.115,00
|21.826.468
|% 9,98
|
|BAYRK
|35,14
|5.713.483
|% 9,95
|
|ERSU
|23,70
|2.846.015
|% 9,93
|
|SEKUR
|9,11
|4.039.302
|% -65,65
|
|YAYLA
|11,30
|3.439.641
|% -9,96
|
|QUAGR
|4,05
|1.140.643.721
|% -6,03
|
|GLBMD
|39,86
|22.127.780
|% -4,32
|
|ATSYH
|41,50
|868.097
|% -4,20
|
|THYAO
|254,50
|3.524.705.431
|% 0,89
|
|BINHO
|504,50
|2.413.560.573
|% 7,28
|
|EREGL
|43,10
|1.995.558.154
|% 0,65
|
|TCELL
|68,90
|1.574.605.640
|% 2,91
|
|ISCTR
|25,08
|1.428.778.066
|% 1,21
|
|QUAGR
|4,05
|1.140.643.721
|% -6,03
|
|EKGYO
|9,63
|1.033.043.751
|% 0,21
|
|ZOREN
|4,53
|475.792.334
|% 2,49
|
|ISCTR
|25,08
|1.428.778.066
|% 1,21
|
|AKFGY
|2,06
|109.337.880
|% 0,98
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3142
|30,3233
|% 0,27
|
|Euro
|32,9030
|32,9153
|% 0,10
|
|Sterlin
|38,3968
|38,5894
|% 0,18
|
|Frank
|34,8638
|35,0738
|% 0,34
|
|Riyal
|8,0584
|8,0988
|% 0,19
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,85
|22,87
|% 0,66
|
|Platin
|897,86
|898,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|934,65
|939,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,87
|81,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,78
|2.019,99
|% 0,66
|