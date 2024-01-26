***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.01.2024 09:34
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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26.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında 25.01.2024 Tarihli Kullanılacak Fon Pay Fiyatı 1,551.138359 TL'dir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242894
BIST
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12:258.245
En Düşük
|Değişim
|: 0,91%
|| 74,74
|Açılış
|: 8.191
|
|Önceki Kapanış
|: 8.170
|
8.180
En Yüksek
8.248
12:2530,3223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0799
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3000
|
30,5369
En Düşük
30,1961
12:2532,9214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0381
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,2791
En Düşük
32,6919
12:251.968,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,63
|Açılış
|: 1.968,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964,42
|
1.986,49
En Düşük
1.962,32
BIST En Aktif Hisseler12:25
|TARKM
|742,50
|491.588.060
|% 10,00
|
|DIRIT
|19,82
|4.613.303
|% 9,99
|
|TETMT
|6.115,00
|21.826.468
|% 9,98
|
|BAYRK
|35,14
|5.713.483
|% 9,95
|
|ERSU
|23,70
|2.846.015
|% 9,93
|
|SEKUR
|9,11
|4.039.302
|% -65,65
|
|YAYLA
|11,30
|3.439.641
|% -9,96
|
|QUAGR
|4,06
|1.145.282.894
|% -5,80
|
|GLBMD
|39,86
|22.127.780
|% -4,32
|
|ATSYH
|41,50
|868.097
|% -4,20
|
|THYAO
|254,75
|3.536.277.236
|% 0,99
|
|BINHO
|502,00
|2.424.820.072
|% 6,75
|
|EREGL
|43,10
|1.998.662.337
|% 0,65
|
|TCELL
|69,00
|1.597.485.314
|% 3,06
|
|ISCTR
|25,10
|1.458.810.241
|% 1,29
|
|QUAGR
|4,06
|1.145.282.894
|% -5,80
|
|EKGYO
|9,63
|1.036.317.244
|% 0,21
|
|ZOREN
|4,52
|476.742.536
|% 2,26
|
|ISCTR
|25,10
|1.458.810.241
|% 1,29
|
|AKFGY
|2,06
|109.393.772
|% 0,98
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3160
|30,3223
|% 0,26
|
|Euro
|32,9070
|32,9214
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,3998
|38,5924
|% 0,19
|
|Frank
|34,8625
|35,0725
|% 0,34
|
|Riyal
|8,0591
|8,0996
|% 0,20
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,85
|22,89
|% 0,66
|
|Platin
|897,35
|898,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|935,08
|939,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,02
|82,02
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,82
|2.020,14
|% 0,66
|