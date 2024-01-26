***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.01.2024 14:50
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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26.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Tech Invest Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Borsa İstanbul A.Ş. Girişim Sermayesi Pazarında 26.01.2024 Tarihli Kullanılacak Fon Pay Fiyatı 4,180.998053 TL'dir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243005
BIST
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17:088.327
En Düşük
|Değişim
|: 1,92%
|| 156,70
|Açılış
|: 8.191
|
|Önceki Kapanış
|: 8.170
|
8.180
En Yüksek
8.342
17:0830,3170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0746
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3000
|
30,5369
En Düşük
30,1899
17:0832,9779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0946
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,2791
En Düşük
32,6800
17:081.973,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 8,79
|Açılış
|: 1.973,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964,42
|
1.986,49
En Düşük
1.962,32
BIST En Aktif Hisseler17:08
|TARKM
|742,50
|679.211.210
|% 10,00
|
|DIRIT
|19,82
|8.311.240
|% 9,99
|
|KBORU
|138,80
|295.220.815
|% 9,98
|
|VAKFN
|5,84
|190.020.993
|% 9,98
|
|TETMT
|6.115,00
|26.431.063
|% 9,98
|
|SEKUR
|9,11
|4.703.977
|% -65,65
|
|YAYLA
|11,30
|20.565.085
|% -9,96
|
|TERA
|41,14
|84.436.212
|% -8,74
|
|SAMAT
|51,10
|204.483.866
|% -5,89
|
|QUAGR
|4,08
|1.716.312.231
|% -5,34
|
|THYAO
|257,75
|9.482.106.830
|% 2,18
|
|GUBRF
|146,90
|3.860.369.269
|% 5,68
|
|EKGYO
|10,18
|3.764.211.152
|% 5,93
|
|TCELL
|70,00
|3.752.002.727
|% 4,56
|
|EREGL
|43,20
|3.572.325.075
|% 0,89
|
|QUAGR
|4,08
|1.716.312.231
|% -5,34
|
|EKGYO
|10,18
|3.764.211.152
|% 5,93
|
|ZOREN
|4,50
|720.322.802
|% 1,81
|
|YKBNK
|21,88
|3.062.394.031
|% 0,83
|
|ISCTR
|25,24
|3.124.354.125
|% 1,86
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3094
|30,3178
|% 0,25
|
|Euro
|32,9716
|32,9903
|% 0,33
|
|Sterlin
|38,5243
|38,7175
|% 0,51
|
|Frank
|34,9902
|35,2010
|% 0,71
|
|Riyal
|8,0576
|8,0980
|% 0,18
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,76
|22,79
|% 0,66
|
|Platin
|909,39
|910,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|948,40
|952,12
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,06
|82,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,70
|2.023,07
|% 0,66
|