Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

02.04.2024 10:55
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında Kullanılacak Fon Pay Fiyatı 1,593.171612  TL'dir. Saygılarımızla,



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265554


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:439.174
Değişim :  0,18% |  16,67
Açılış :  9.186  
Önceki Kapanış :  9.158  
En Düşük
9.137 En Yüksek
9.266
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FMIZP 371,25 99.357.559 % 10,00  
KARTN 154,00 39.026.088 % 10,00  
ISATR 2.086.585,00 2.086.585 % 10,00  
BJKAS 57,85 101.815.396 % 9,98  
ODINE 70,60 227.371.183 % 9,97  
daha fazla
13:41 Alış Satış %  
Dolar 32,2138 32,2240 % 0,14  
Euro 34,6295 34,6639 % -0,03  
Sterlin 40,5710 40,7744 % 0,48  
Frank 35,5564 35,7346 % -0,05  
Riyal 8,6100 8,6532 % 0,38  
daha fazla
13:41 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,64 25,68 % 0,66  
Platin 917,62 918,82 % 0,66  
Paladyum 1.025,04 1.029,77 % 0,66  
Brent Pet. 88,94 88,94 % 0,66  
Altın Ons 2.263,43 2.263,77 % 0,66  
Seans Raporu 13:41
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru