***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
21.01.2022 11:23
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Game Invest Girişim Sermayesi Fon İç Tüzüğü'ndeki fon süresine ait SPK onaylı değişiklik tescil edilerek, 21.01.2021 (bugün) Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995563
BIST
17:112.004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -10,59
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.987
17:1113,4257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0490
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
17:1115,2573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1133
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2573
En Düşük
15,0961
17:11794,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 4,42
|Açılış
|: 794,40
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler17:11
|LINK
|33,44
|27.782.433
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.502.472
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|26.923.465
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|29.341.371
|% 9,92
|
|IHEVA
|1,06
|21.541.830
|% 9,28
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|186.097.944
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,24
|2.554.144.181
|% -3,06
|
|KRDMD
|12,27
|2.510.050.131
|% -3,00
|
|SISE
|13,93
|1.442.838.313
|% 1,02
|
|GARAN
|11,94
|1.394.859.153
|% 0,00
|
|PETKM
|8,82
|1.259.402.839
|% -0,45
|
|YKBNK
|4,06
|1.164.856.500
|% 1,00
|
|KRDMD
|12,27
|2.510.050.131
|% -3,00
|
|EKGYO
|2,40
|433.275.570
|% 0,00
|
|PETKM
|8,82
|1.259.402.839
|% -0,45
|
|TSKB
|1,56
|205.162.477
|% 0,00
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4163
|13,4257
|% 0,37
|
|Euro
|15,2407
|15,2573
|% 0,75
|
|Sterlin
|18,1258
|18,2167
|% 0,11
|
|Frank
|14,6419
|14,7301
|% 0,98
|
|Riyal
|3,5628
|3,5807
|% 0,31
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|4,20
|
|Altın Gr.
|793
|793
|3,16
|
|Cumhuriyet
|5.262
|5.342
|-2,00
|
|Tam
|5.237
|5.369
|-4,51
|
|Yarım
|2.531
|2.597
|-2,19
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|-1,09
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,56
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,56
|0,05
|
|B. Petrol
|87,86
|87,86
|-0,52
|