Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)

23.02.2022 09:58
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)


***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )

Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Game Invest Girişim Sermayesi Fon İç Tüzüğü Madde 9'a ait SPK onaylı değişiklik tescil edilerek, 23.02.2021 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003658


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:282.034
Değişim :  0,84% |  16,92
Açılış :  2.034  
Önceki Kapanış :  2.017  
En Yüksek
2.041 En Düşük
2.031
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HUNER 2,42 6.310.177 % 10,00  
YONGA 27,38 172.494 % 9,96  
SNKRN 28,06 243.000 % 9,95  
KERVN 0,71 140.691 % 9,23  
ISDMR 22,10 30.405.888 % 8,44  
daha fazla
10:27 Alış Satış %  
Dolar 13,7929 13,7971 % -0,04  
Euro 15,6454 15,6585 % 0,10  
Sterlin 18,6725 18,7662 % -0,12  
Frank 14,8913 14,9810 % -0,17  
Riyal 3,6607 3,6791 % -0,21  
daha fazla
10:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.896 1.896 -4,73  
Altın Gr. 841 841 -2,63  
Cumhuriyet 5.649 5.735 119,00  
Tam 5.626 5.768 127,04  
Yarım 2.719 2.790 61,45  
Çeyrek 1.364 1.395 30,73  
Gümüş.Ons 24,10 24,12 -0,03  
Gümüş Gr. 10,69 10,71 -0,02  
B. Petrol 93,69 93,69 -0,16  
Seans Raporu 10:27
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru