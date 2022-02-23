***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
23.02.2022 09:58
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Game Invest Girişim Sermayesi Fon İç Tüzüğü Madde 9'a ait SPK onaylı değişiklik tescil edilerek, 23.02.2021 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003658
BIST
10:282.034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 16,92
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.041
En Düşük
2.031
10:2813,8026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,7030
10:2815,6558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0122
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6598
En Düşük
15,5259
10:28840,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,28
|Açılış
|: 840,41
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
844,22
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler10:27
|HUNER
|2,42
|6.310.177
|% 10,00
|
|YONGA
|27,38
|172.494
|% 9,96
|
|SNKRN
|28,06
|243.000
|% 9,95
|
|KERVN
|0,71
|140.691
|% 9,23
|
|ISDMR
|22,10
|30.405.888
|% 8,44
|
|KLGYO
|1,05
|4.012.084
|% -56,25
|
|SERVE
|17,82
|53.816
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|525.551
|% -9,98
|
|EMNIS
|24,00
|2.400
|% -6,25
|
|ISBTR
|59.529,90
|238.120
|% -5,51
|
|EREGL
|29,58
|580.673.320
|% 4,15
|
|KRDMD
|11,72
|361.560.770
|% 1,38
|
|THYAO
|29,02
|333.830.177
|% 0,48
|
|YKBNK
|4,00
|128.310.968
|% 0,25
|
|GARAN
|11,71
|101.618.635
|% 0,17
|
|ODAS
|1,40
|83.253.555
|% 2,94
|
|YKBNK
|4,00
|128.310.968
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,72
|361.560.770
|% 1,38
|
|EREGL
|29,58
|580.673.320
|% 4,15
|
|KARSN
|4,13
|65.717.267
|% -0,24
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7929
|13,7971
|% -0,04
|
|Euro
|15,6454
|15,6585
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,6725
|18,7662
|% -0,12
|
|Frank
|14,8913
|14,9810
|% -0,17
|
|Riyal
|3,6607
|3,6791
|% -0,21
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-4,73
|
|Altın Gr.
|841
|841
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,12
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|93,69
|93,69
|-0,16
|