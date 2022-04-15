***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
15.04.2022 14:34
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Game Invest GSYF İç tüzük değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021080
BIST
17:282.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,82
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.497
En Düşük
2.472
17:2814,6303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0266
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
17:2815,8429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0085
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
17:28928,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,74
|Açılış
|: 928,84
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler17:28
|IHAAS
|16,94
|18.359.356
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|168.615.175
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.357.622
|% 9,95
|
|MZHLD
|40,10
|20.882.405
|% 9,86
|
|ERSU
|4,95
|59.899.063
|% -6,60
|
|OYLUM
|2,31
|8.068.718
|% -5,33
|
|PKART
|17,35
|12.246.350
|% -4,67
|
|SELGD
|4,23
|2.172.301
|% -4,08
|
|HEKTS
|22,16
|1.184.499.924
|% -3,82
|
|GARAN
|13,84
|2.138.695.766
|% 1,02
|
|THYAO
|37,52
|1.786.145.553
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,93
|1.527.150.289
|% -1,68
|
|YKBNK
|5,22
|1.199.304.777
|% 1,56
|
|HEKTS
|22,16
|1.184.499.924
|% -3,82
|
|EKGYO
|2,93
|1.527.150.289
|% -1,68
|
|TSKB
|1,89
|563.279.267
|% 2,16
|
|ODAS
|2,32
|550.436.462
|% 0,43
|
|YKBNK
|5,22
|1.199.304.777
|% 1,56
|
|GARAN
|13,84
|2.138.695.766
|% 1,02
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,29
|
|Altın Gr.
|929
|929
|2,00
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,10
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|