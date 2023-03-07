***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.04.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarTera Portföy Yönetimi A.Ş. Tech Invest Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu güncel ihraç belgesi ve içtüzük tadil metnini ekte bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121037BIST