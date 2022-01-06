***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
06.01.2022 11:08
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş GAME İNVEST GSYF İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989268
BIST
11:572.009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,03
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
11:5713,6443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0238
|Açılış
|: 13,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
11:5715,4589
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0060
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
11:57784,59
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -10,28
|Açılış
|: 784,29
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler11:55
|UZERB
|46,56
|1.078.004
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.042.642
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|4.571.866
|% 9,91
|
|MTRYO
|1,69
|1.131.392
|% 6,96
|
|AYDEM
|6,55
|55.960.981
|% 5,99
|
|ELITE
|22,04
|44.939.388
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,30
|46.316.286
|% -6,65
|
|MARKA
|4,04
|1.765.384
|% -4,94
|
|AYES
|24,52
|12.260
|% -4,74
|
|NIBAS
|12,06
|7.063.376
|% -3,98
|
|THYAO
|24,70
|1.291.035.432
|% 3,35
|
|EREGL
|30,58
|1.066.001.757
|% -0,91
|
|SISE
|14,53
|810.344.183
|% 0,83
|
|KRDMD
|10,24
|694.054.404
|% -0,58
|
|PETKM
|9,07
|659.244.288
|% 2,60
|
|PETKM
|9,07
|659.244.288
|% 2,60
|
|YKBNK
|3,48
|242.867.918
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,28
|154.963.554
|% -0,44
|
|KRDMD
|10,24
|694.054.404
|% -0,58
|
|SISE
|14,53
|810.344.183
|% 0,83
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6182
|13,6464
|% -0,16
|
|Euro
|15,3859
|15,4534
|% -0,07
|
|Sterlin
|18,2481
|18,3396
|% -1,09
|
|Frank
|14,6931
|14,7816
|% -0,85
|
|Riyal
|3,6016
|3,6197
|% -0,65
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-13,96
|
|Altın Gr.
|785
|785
|-9,83
|
|Cumhuriyet
|5.259
|5.339
|-1,00
|
|Tam
|5.190
|5.325
|-45,67
|
|Yarım
|2.508
|2.576
|-22,09
|
|Çeyrek
|1.258
|1.288
|-11,05
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,27
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|9,69
|9,70
|-0,30
|
|B. Petrol
|80,44
|80,44
|-0,36
|