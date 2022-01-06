***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
06.01.2022 11:10
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Açıklamalar
TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş TECH İNVEST TEKNOLOJİ GSYF İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989269
BIST
11:562.007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,85
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
11:5613,6464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0217
|Açılış
|: 13,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
11:5615,4534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0115
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
11:56784,43
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -10,44
|Açılış
|: 784,43
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler11:56
|UZERB
|46,56
|1.078.004
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.042.884
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|4.571.866
|% 9,91
|
|KIMMR
|3,47
|77.225.844
|% 7,10
|
|MTRYO
|1,69
|1.357.886
|% 6,96
|
|ELITE
|22,04
|44.966.586
|% -9,97
|
|MARKA
|4,01
|1.800.467
|% -5,65
|
|KRGYO
|7,38
|48.408.641
|% -5,63
|
|AYES
|24,52
|12.260
|% -4,74
|
|NIBAS
|12,06
|7.228.277
|% -3,98
|
|THYAO
|24,74
|1.316.705.545
|% 3,51
|
|EREGL
|30,64
|1.079.685.207
|% -0,71
|
|SISE
|14,58
|819.723.425
|% 1,18
|
|KRDMD
|10,26
|702.861.005
|% -0,39
|
|PETKM
|9,09
|668.877.242
|% 2,83
|
|PETKM
|9,09
|668.877.242
|% 2,83
|
|YKBNK
|3,48
|246.808.022
|% -0,85
|
|KRDMD
|10,26
|702.861.005
|% -0,39
|
|EKGYO
|2,28
|155.190.820
|% -0,44
|
|SISE
|14,58
|819.723.425
|% 1,18
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6182
|13,6464
|% -0,16
|
|Euro
|15,3859
|15,4534
|% -0,07
|
|Sterlin
|18,2715
|18,3631
|% -0,96
|
|Frank
|14,7092
|14,7979
|% -0,74
|
|Riyal
|3,6051
|3,6232
|% -0,55
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-14,98
|
|Altın Gr.
|788
|788
|-6,43
|
|Cumhuriyet
|5.259
|5.339
|-1,00
|
|Tam
|5.224
|5.361
|-10,38
|
|Yarım
|2.525
|2.593
|-5,02
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|-2,51
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,25
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|9,75
|9,76
|-0,24
|
|B. Petrol
|80,49
|80,49
|-0,31
|
Seans Raporu
11:56
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12:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 62 artarak (% 0.34 ) 2, 220
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12:11XU100
Endeks 2, 008 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 12, 201.00 milyon TL de
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12:11KIMMR
Yüzde 7.10 oranında artışla 3.47 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 014, 210 adet işlem
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12:09DGGYO
Yüzde 4.97 oranında artışla 11.20 lira fiyatla işlem gören hissede 523, 896 adet işlem
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12:08HURGZ
Yüzde 4.46 oranında artışla 2.11 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 703, 824 adet işlem