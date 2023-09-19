***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
19.09.2023 15:25
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. 3B Gayrimenkul Yatırım Fonu içtüzüğü ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196171
BIST
'
16:037.668
En Düşük
|Değişim
|: -0,16%
|| -11,96
|Açılış
|: 7.697
|
|Önceki Kapanış
|: 7.680
|
7.645
En Yüksek
7.789
16:0327,0354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0265
|Açılış
|: 27,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0050
|
27,1347
En Düşük
26,8557
16:0328,9088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0028
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
29,2086
En Düşük
28,4597
16:031.682,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,76
|Açılış
|: 1.682,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.679,51
|
1.687,19
En Düşük
1.669,82
BIST En Aktif Hisseler16:01
|TETMT
|1.695,20
|3.626.033
|% 10,00
|
|TARKM
|190,30
|13.588.372
|% 10,00
|
|MIATK
|550,20
|438.804.779
|% 10,00
|
|CLEBI
|891,00
|48.963.331
|% 10,00
|
|BURVA
|63,80
|46.223.544
|% 10,00
|
|INGRM
|486,50
|154.661.307
|% -9,99
|
|SRVGY
|300,50
|103.641.337
|% -9,98
|
|ANGEN
|19,51
|523.089.553
|% -7,27
|
|BRSAN
|727,60
|1.808.809.370
|% -6,72
|
|SKBNK
|5,45
|806.413.774
|% -5,38
|
|SAHOL
|55,10
|5.858.306.616
|% -1,25
|
|THYAO
|215,50
|5.816.428.097
|% -1,19
|
|TUPRS
|140,80
|4.293.151.835
|% 1,66
|
|ASTOR
|135,10
|3.231.664.548
|% 3,13
|
|KOZAL
|27,64
|2.748.637.887
|% -0,43
|
|EKGYO
|7,87
|1.563.544.020
|% -2,96
|
|SKBNK
|5,45
|806.413.774
|% -5,38
|
|ZOREN
|4,63
|571.686.202
|% 0,87
|
|YKBNK
|15,83
|1.920.823.102
|% -0,69
|
|ISCTR
|21,68
|2.455.925.982
|% -0,64
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0294
|27,0350
|% 0,10
|
|Euro
|28,8917
|28,9004
|% -0,02
|
|Sterlin
|33,4246
|33,5922
|% 0,21
|
|Frank
|30,0267
|30,2076
|% 0,11
|
|Riyal
|7,1828
|7,2188
|% 0,04
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.682
|1.682
|2,73
|
|Cumhuriyet
|11.335
|11.506
|37,00
|
|Tam
|11.097
|11.164
|-50,00
|
|Yarım
|5.565
|5.605
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.803
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,30
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,25
|20,28
|0,07
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:16BERA
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 14.29 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 552, 259 adet işlem
-
16:15BRYAT
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 2, 223.80 lira fiyatla işlem gören hissede 120, 359 adet işlem
-
16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 38 kaybederek (% -0.23 ) 6, 690
-
16:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, ETYAT, EMNIS, ISBTR, KNFRT, BURCE, GIPTA, TGSAS, TARKM, QNBFL
-
16:14
Tabandan işlem gören hisse senetleri : INGRM, SRVGY