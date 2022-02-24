***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
24.02.2022 13:54
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Tech Invest Teknoloji GSYF (TZS) SPK Onaylı İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004019
BIST
14:261.836
En Yüksek
|Değişim
|: -8,91%
|| -179,55
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
14:2614,3752
En Yüksek
|Değişim
|: 4,04%
|| 0,5581
|Açılış
|: 14,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,4768
En Düşük
13,7709
14:2616,2680
En Yüksek
|Değişim
|: 3,90%
|| 0,6102
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,3279
En Düşük
15,4856
14:26909,04
En Yüksek
|Değişim
|: 7,15%
|| 60,63
|Açılış
|: 909,51
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
918,70
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler14:24
|ALKA
|17,55
|41.752.712
|% 8,33
|
|ULUUN
|6,63
|139.579.160
|% 6,59
|
|PETUN
|20,22
|39.887.586
|% 5,70
|
|DAGHL
|13,97
|6.475.670
|% 3,48
|
|HUNER
|2,44
|613.915.492
|% 0,83
|
|TTRAK
|203,50
|102.192.963
|% -10,00
|
|ASELS
|18,90
|446.906.797
|% -10,00
|
|ODAS
|1,26
|157.076.925
|% -10,00
|
|TOASO
|73,80
|273.357.841
|% -10,00
|
|ULKER
|14,76
|24.651.784
|% -10,00
|
|EREGL
|27,76
|2.288.770.920
|% -8,74
|
|THYAO
|25,28
|1.453.445.227
|% -9,97
|
|GARAN
|10,98
|1.393.692.315
|% -5,59
|
|KRDMD
|10,55
|1.006.126.509
|% -9,98
|
|YKBNK
|3,53
|674.264.252
|% -9,95
|
|HUNER
|2,44
|613.915.492
|% 0,83
|
|YKBNK
|3,53
|674.264.252
|% -9,95
|
|GARAN
|10,98
|1.393.692.315
|% -5,59
|
|ODAS
|1,26
|157.076.925
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,99
|213.106.019
|% -9,95
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3659
|14,3779
|% 4,06
|
|Euro
|16,1194
|16,2606
|% 3,85
|
|Sterlin
|19,1498
|19,2459
|% 2,65
|
|Frank
|15,4654
|15,5585
|% 3,19
|
|Riyal
|3,8113
|3,8304
|% 3,81
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.971
|61,14
|
|Altın Gr.
|909
|909
|60,62
|
|Cumhuriyet
|6.079
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.047
|6.220
|477,73
|
|Yarım
|2.923
|3.009
|231,09
|
|Çeyrek
|1.466
|1.505
|115,55
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,82
|
|B. Petrol
|101
|101
|7,42
|
Seans Raporu
14:24
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14:36XU050
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