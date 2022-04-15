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***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

15.04.2022 15:00
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Game İnvest GSYF İhraç Belgesi ve Tadil Metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021098


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHAAS 16,94 18.283.109 % 10,00  
OYYAT 54,10 168.186.541 % 9,96  
SUMAS 87,25 848.087 % 9,96  
MANAS 24,32 31.115.808 % 9,95  
JANTS 83,40 247.030.717 % 9,09  
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14:45 Alış Satış %  
Dolar 14,6389 14,6423 % 0,26  
Euro 15,8388 15,8548 % 0,02  
Sterlin 19,0739 19,1696 % 0,12  
Frank 15,4767 15,5699 % 0,25  
Riyal 3,8924 3,9119 % 0,22  
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14:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.973 1.974 -0,16  
Altın Gr. 929 930 2,43  
Cumhuriyet 6.149 6.242 17,00  
Tam 6.118 6.270 10,48  
Yarım 2.957 3.033 5,06  
Çeyrek 1.483 1.517 2,53  
Gümüş.Ons 25,64 25,70 0,00  
Gümüş Gr. 12,07 12,10 0,04  
B. Petrol 111 111 -0,08  
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