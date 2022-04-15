***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
15.04.2022 15:00
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Game İnvest GSYF İhraç Belgesi ve Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021098
BIST
14:472.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,90
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.485
En Düşük
2.472
14:4714,6432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0395
|Açılış
|: 14,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5874
14:4715,8552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0038
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7927
14:47929,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,33
|Açılış
|: 929,44
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,72
BIST En Aktif Hisseler14:45
|IHAAS
|16,94
|18.283.109
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|168.186.541
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.115.808
|% 9,95
|
|JANTS
|83,40
|247.030.717
|% 9,09
|
|ERSU
|4,92
|47.962.760
|% -7,17
|
|OYLUM
|2,31
|5.837.015
|% -5,33
|
|CANTE
|27,76
|24.784.040
|% -4,87
|
|HEKTS
|22,18
|377.321.581
|% -3,73
|
|CASA
|119,90
|189.954
|% -3,23
|
|THYAO
|37,40
|1.255.537.516
|% 0,11
|
|EKGYO
|2,95
|1.181.121.848
|% -1,01
|
|GARAN
|13,69
|1.082.116.705
|% -0,07
|
|SAHOL
|21,84
|772.325.134
|% 0,55
|
|SISE
|17,39
|662.281.051
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,95
|1.181.121.848
|% -1,01
|
|TSKB
|1,90
|440.048.734
|% 2,70
|
|ODAS
|2,32
|326.696.529
|% 0,43
|
|YKBNK
|5,14
|579.319.489
|% 0,00
|
|KARSN
|5,48
|477.834.498
|% 1,86
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6389
|14,6423
|% 0,26
|
|Euro
|15,8388
|15,8548
|% 0,02
|
|Sterlin
|19,0739
|19,1696
|% 0,12
|
|Frank
|15,4767
|15,5699
|% 0,25
|
|Riyal
|3,8924
|3,9119
|% 0,22
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|929
|930
|2,43
|
|Cumhuriyet
|6.149
|6.242
|17,00
|
|Tam
|6.118
|6.270
|10,48
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|5,06
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,10
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|