***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTera Portföy Yönetimi A.Ş. Tech İnvest GSYF İhraç Belgesi ve Tadil Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021103BIST