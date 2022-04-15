***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
15.04.2022 15:17
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Tech İnvest GSYF İhraç Belgesi ve Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021103
BIST
15:232.482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,86
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.485
En Düşük
2.472
15:2314,6309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0272
|Açılış
|: 14,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
15:2315,8411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0103
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
15:23927,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 927,12
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler15:23
|IHAAS
|16,94
|18.291.766
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|168.198.821
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.179.284
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,18
|69.690.540
|% 9,26
|
|ERSU
|4,91
|52.036.580
|% -7,36
|
|HEKTS
|21,70
|619.668.782
|% -5,82
|
|OYLUM
|2,34
|6.107.876
|% -4,10
|
|SELGD
|4,24
|1.872.003
|% -3,85
|
|IDGYO
|2,10
|4.073.168
|% -3,23
|
|THYAO
|37,42
|1.315.264.225
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,93
|1.258.156.591
|% -1,68
|
|GARAN
|13,71
|1.245.353.735
|% 0,07
|
|SAHOL
|21,72
|860.663.617
|% 0,00
|
|SISE
|17,40
|729.150.396
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,93
|1.258.156.591
|% -1,68
|
|TSKB
|1,87
|483.029.667
|% 1,08
|
|ODAS
|2,33
|399.345.287
|% 0,87
|
|YKBNK
|5,14
|628.924.108
|% 0,00
|
|KARSN
|5,46
|513.446.429
|% 1,49
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6237
|14,6309
|% 0,19
|
|Euro
|15,8197
|15,8411
|% -0,06
|
|Sterlin
|18,9901
|19,0854
|% -0,32
|
|Frank
|15,4107
|15,5036
|% -0,18
|
|Riyal
|3,8756
|3,8950
|% -0,22
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,60
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|
Seans Raporu
15:23
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15:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, HALKB, KCHOL
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15:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 27 artarak (% 0.15 ) 2, 235
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15:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MANAS, IHAAS, OYYAT, SUMAS, PEKGY
-
15:38
MZHLD, ASUZU, PAMEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:38
OYLUM, ERSU, HEKTS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında