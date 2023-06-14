***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
14.06.2023 11:21
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ait güncel ihraç belgesini ekte bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158556
BIST
14:355.442
En Düşük
|Değişim
|: 0,24%
|| 12,77
|Açılış
|: 5.437
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.393
En Yüksek
5.491
14:3523,5978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0335
|Açılış
|: 23,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6600
|
23,6871
En Düşük
23,4944
14:3525,4941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0155
|Açılış
|: 25,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,6004
En Düşük
25,2311
14:351.474,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,24
|Açılış
|: 1.474,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.476,70
|
1.486,28
En Düşük
1.473,01
BIST En Aktif Hisseler14:33
|BJKAS
|17,05
|176.994.726
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.035,10
|1.120.702
|% 10,00
|
|INTEM
|96,30
|33.520.817
|% 9,99
|
|BRSAN
|262,10
|759.966.556
|% 9,99
|
|SONME
|36,12
|10.098.125
|% 9,99
|
|PSGYO
|7,29
|256.163.974
|% -9,89
|
|TBORG
|28,00
|4.232.666
|% -8,20
|
|BURCE
|179,90
|59.985.828
|% -7,79
|
|KTLEV
|15,14
|1.312.509.065
|% -6,77
|
|PENTA
|23,70
|637.277.590
|% -5,58
|
|THYAO
|180,80
|7.408.694.394
|% 1,69
|
|AKBNK
|18,50
|3.247.877.427
|% 2,61
|
|YKBNK
|12,25
|3.102.995.704
|% 4,26
|
|SASA
|54,95
|3.030.618.884
|% -2,48
|
|ISCTR
|13,41
|2.404.456.936
|% 3,31
|
|YKBNK
|12,25
|3.102.995.704
|% 4,26
|
|ISCTR
|13,41
|2.404.456.936
|% 3,31
|
|AKBNK
|18,50
|3.247.877.427
|% 2,61
|
|EKGYO
|7,37
|918.878.158
|% -0,54
|
|SKBNK
|2,56
|254.464.806
|% 2,40
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5902
|23,5963
|% -0,15
|
|Euro
|25,4911
|25,5122
|% 0,13
|
|Sterlin
|29,7090
|29,8580
|% -0,03
|
|Frank
|26,0010
|26,1576
|% -0,03
|
|Riyal
|6,2628
|6,2943
|% -0,33
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|2,55
|
|Altın Gr.
|1.474
|1.474
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|9.819
|9.967
|-104,00
|
|Tam
|9.767
|10.028
|-98,80
|
|Yarım
|4.784
|4.871
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.392
|2.435
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|18,03
|18,05
|0,05
|
|B. Petrol
|75,32
|75,32
|1,03
|