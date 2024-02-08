***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
08.02.2024 13:08
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'na ait ihraç belgesini ekte bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248044
BIST
'
15:408.983
En Düşük
|Değişim
|: 1,59%
|| 140,45
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.987
15:4030,6045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0216
|Açılış
|: 30,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6097
En Düşük
30,4776
15:4032,9981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0186
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9194
15:401.992,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -9,41
|Açılış
|: 1.992,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.990,97
BIST En Aktif Hisseler15:40
|ARZUM
|42,92
|133.717.899
|% 9,99
|
|FADE
|20,72
|129.020.848
|% 9,98
|
|ULKER
|109,20
|968.908.107
|% 9,97
|
|TMSN
|108,10
|399.165.595
|% 9,97
|
|AVHOL
|62,35
|87.679.695
|% 9,96
|
|ANSGR
|68,05
|489.442.473
|% -9,99
|
|KRGYO
|31,84
|156.646.134
|% -9,95
|
|SNPAM
|105,00
|2.648.504
|% -7,65
|
|HATSN
|78,80
|1.004.923.299
|% -6,36
|
|ORMA
|151,20
|7.265.977
|% -5,91
|
|THYAO
|291,00
|9.723.653.208
|% 1,75
|
|EREGL
|45,40
|4.835.980.997
|% 0,84
|
|REEDR
|41,20
|4.573.178.848
|% -1,15
|
|TUPRS
|157,60
|3.465.343.297
|% 2,14
|
|SISE
|52,00
|3.017.594.018
|% 3,48
|
|TSPOR
|1,69
|261.865.517
|% 2,42
|
|AKFGY
|2,30
|317.316.980
|% 2,68
|
|ADESE
|2,74
|378.602.494
|% -4,86
|
|ZOREN
|4,92
|619.502.957
|% -1,20
|
|EKGYO
|10,42
|1.233.837.500
|% 1,17
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5968
|30,6045
|% 0,07
|
|Euro
|32,9813
|32,9981
|% 0,06
|
|Sterlin
|38,4141
|38,6067
|% -0,24
|
|Frank
|34,8565
|35,0665
|% -0,01
|
|Riyal
|8,1359
|8,1767
|% -0,00
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,27
|22,30
|% 0,66
|
|Platin
|879,05
|879,91
|% 0,66
|
|Paladyum
|877,05
|879,76
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,00
|80,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,50
|2.024,75
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:40
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15:55BINHO
Yüzde 8.51 oranında artışla 701.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 493, 632 adet işlem
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15:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 136, 48 artarak (% 1.45 ) 9, 531
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15:54XU100
Endeks 8, 979 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 54 üstünde . İşlem hacmi 82, 561.00 milyon TL de
-
15:54YYLGD
Yüzde 5.53 oranında artışla 16.42 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 252, 723 adet işlem
-
15:53MHRGY
Yüzde 7.11 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 712, 247 adet işlem